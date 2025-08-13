Црвена Звезда – Лех – 1:1. Соперник для Пафоса. Видео голов и обзор матча

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Проходит дальше Црвена Звезда
12.08.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:1 1 : 1
Лех
Лига чемпионов
13 августа 2025, 16:39 | Обновлено 13 августа 2025, 16:54
В следующем раунде «Црвена Звезда» сыграет с обидчиком киевского «Динамо»

ФК Лех

Во вторник, 12 августа, в Белграде (Сербия) состоялся ответный матч квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26. «Црвена Звезда» принимала польский «Лех».

Первый матч «Црвена Звезда» выиграла со счетом 3:1. А в конце первого тайма ответного матча белградский клуб увеличил свое преимущество. На 45+1-й минуте Шериф Ндиайе реализовал пенальти.

На 56-й минуте «Црвена Звезда» осталась в меньшинстве. Но «Лех» не смог воспользоваться численным преимуществом и забил только один мяч.

В четвертом раунде квалификации Лиги чемпионов «Црвена Звезда» сыграет с «Пафосом». Первый поединок пройдет в Сербии 19 августа.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q3. Ответный матч. 12 августа, Сербия

Црвена Звезда (Сербия) – Лех (Польша) – 1:1 (первый матч – 3:1)

Голы: Ндиайе, 45+1 (пен) – Исхак, 90+3

Удаление: Родриго (Црвена Звезда), 56.

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Микаэль Исхак (Лех).
57’
Родригао (Црвена Звезда) получает красную карточку.
45’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Шериф Ндиайе (Црвена Звезда).
Лига чемпионов видео голов и обзор Црвена Звезда Лех Познань
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
