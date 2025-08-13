Црвена Звезда – Лех – 1:1. Соперник для Пафоса. Видео голов и обзор матча
В следующем раунде «Црвена Звезда» сыграет с обидчиком киевского «Динамо»
Во вторник, 12 августа, в Белграде (Сербия) состоялся ответный матч квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26. «Црвена Звезда» принимала польский «Лех».
Первый матч «Црвена Звезда» выиграла со счетом 3:1. А в конце первого тайма ответного матча белградский клуб увеличил свое преимущество. На 45+1-й минуте Шериф Ндиайе реализовал пенальти.
На 56-й минуте «Црвена Звезда» осталась в меньшинстве. Но «Лех» не смог воспользоваться численным преимуществом и забил только один мяч.
В четвертом раунде квалификации Лиги чемпионов «Црвена Звезда» сыграет с «Пафосом». Первый поединок пройдет в Сербии 19 августа.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q3. Ответный матч. 12 августа, Сербия
Црвена Звезда (Сербия) – Лех (Польша) – 1:1 (первый матч – 3:1)
Голы: Ндиайе, 45+1 (пен) – Исхак, 90+3
Удаление: Родриго (Црвена Звезда), 56.
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игорь Суркис будет советоваться с Леонидом Буряком и Андреем Ярмоленко
Главный тренер парижан высказался о итальянском голкипере перед поединком за евротрофей