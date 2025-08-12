Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Црвена Звезда – Лех. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Црвена Звезда
12.08.2025 22:00 2-й матч. Результат первого матча 3:1 - : -
Лех
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
12 августа 2025, 14:41 | Обновлено 12 августа 2025, 16:17
134
0

Црвена Звезда – Лех. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 12 августа и начнется в 22:00 по Киеву

12 августа 2025, 14:41 | Обновлено 12 августа 2025, 16:17
134
0
Црвена Звезда – Лех. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 12 августа состоится поединок 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между сербской «Црвеной Звездой» и польским «Лехом». По киевскому времени игра начнется в 22:00. Первый матч завершился победой сербов со счётом 3:1.

Црвена Звезда

Чемпионство команды в прошлом сезоне стало для нее уже восьмым подряд – за 37 игр Црвена Звезда набрала 100 баллов, опередив «Партизан» на 27 зачетных пунктов. В финале Кубка Сербии коллектив разгромил «Воевоедину» со счетом 3:0.

Во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов клуб без проблем разобрался с гибралтарским «Линкольном Ред Импс». В первых 3-х играх национальной лиги «Црвена Звезда» победила трижды с общим счетом 12:1.

Лех Познань

За 34 поединка Экстраклассы команда набрала 70 баллов и стала чемпионом, опередив Ракув всего на 1 зачетный пункт. Однако в кубке коллектив действительно провался, проиграв «Жешуву» на стадии 1/32 финала. Не смог победить «Лех» и в игре за Суперкубок против «Легии».

Во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов поляки победили «Брейдаблик» с общим счетом 8:1. За 3 игры нового сезона чемпионата Польши «Лех» набрал 6 (1 поражение и 2 победы) очков с разницей забитых/пропущенных 7:8.

Личные встречи

Кроме поединка, на прошлой неделе команды больше не встречались в очных официальных матчах.

Интересные факты

  • В последних 15 домашних играх «Црвена Звезда» одержала 14 побед и 1 раз сыграла вничью.
  • «Црвена Звезда» отметилась 123 голами в прошлом сезоне чемпионата Сербии – лучший показатель среди всех команд.
  • «Лех» набрал 25 очков в 17-х выездных играх прошлого сезона чемпионата – 4-й лучший показатель.

Прогноз

Я поставлю на победу «Црвенной Звезды» с форой -1 и коэффициентом 1.88.

Прогноз Sport.ua
Црвена Звезда
12 августа 2025 -
22:00
Лех
Фора Црвены Звезды (-1) 1.88 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Слован – Кайрат. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Леонид БУРЯК: «Киев есть Киев! Надеюсь, сегодня будет результат»
Ференцварош – Лудогорец. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Црвена Звезда Лех Познань Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Бокс | 12 августа 2025, 08:42 0
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»

Британец – о Джареде Андерсоне

ПСЖ опубликовал заявку на Суперкубок УЕФА. Где Забарный? Cафонов есть?
Футбол | 12 августа 2025, 13:54 7
ПСЖ опубликовал заявку на Суперкубок УЕФА. Где Забарный? Cафонов есть?
ПСЖ опубликовал заявку на Суперкубок УЕФА. Где Забарный? Cафонов есть?

В среду, 13 августа, ПСЖ сыграет первый официальный матч в новом сезоне

Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Бокс | 12.08.2025, 09:12
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Вингер Шахтера: «Сами во всем виноваты. Я расстроен из-за команды»
Футбол | 12.08.2025, 15:49
Вингер Шахтера: «Сами во всем виноваты. Я расстроен из-за команды»
Вингер Шахтера: «Сами во всем виноваты. Я расстроен из-за команды»
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
Бокс | 11.08.2025, 19:48
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
12.08.2025, 05:44 6
Футбол
Нашелся сбежавший из Украины форвард. Известно, планирует ли возвращаться
Нашелся сбежавший из Украины форвард. Известно, планирует ли возвращаться
11.08.2025, 19:48 10
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Этот бой очень плохая идея. Это сумасшедшие вещи»
Майк ТАЙСОН: «Этот бой очень плохая идея. Это сумасшедшие вещи»
11.08.2025, 05:12
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Он великий боксер, но лучший в истории? Это ложь»
Майк ТАЙСОН: «Он великий боксер, но лучший в истории? Это ложь»
11.08.2025, 02:28
Бокс
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
11.08.2025, 07:16 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
11.08.2025, 15:27 7
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»
11.08.2025, 04:36 2
Бокс
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
11.08.2025, 05:48 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем