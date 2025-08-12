Во вторник, 12 августа состоится поединок 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между сербской «Црвеной Звездой» и польским «Лехом». По киевскому времени игра начнется в 22:00. Первый матч завершился победой сербов со счётом 3:1.

Црвена Звезда

Чемпионство команды в прошлом сезоне стало для нее уже восьмым подряд – за 37 игр Црвена Звезда набрала 100 баллов, опередив «Партизан» на 27 зачетных пунктов. В финале Кубка Сербии коллектив разгромил «Воевоедину» со счетом 3:0.

Во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов клуб без проблем разобрался с гибралтарским «Линкольном Ред Импс». В первых 3-х играх национальной лиги «Црвена Звезда» победила трижды с общим счетом 12:1.

Лех Познань

За 34 поединка Экстраклассы команда набрала 70 баллов и стала чемпионом, опередив Ракув всего на 1 зачетный пункт. Однако в кубке коллектив действительно провался, проиграв «Жешуву» на стадии 1/32 финала. Не смог победить «Лех» и в игре за Суперкубок против «Легии».

Во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов поляки победили «Брейдаблик» с общим счетом 8:1. За 3 игры нового сезона чемпионата Польши «Лех» набрал 6 (1 поражение и 2 победы) очков с разницей забитых/пропущенных 7:8.

Личные встречи

Кроме поединка, на прошлой неделе команды больше не встречались в очных официальных матчах.

Интересные факты

В последних 15 домашних играх «Црвена Звезда» одержала 14 побед и 1 раз сыграла вничью.

«Црвена Звезда» отметилась 123 голами в прошлом сезоне чемпионата Сербии – лучший показатель среди всех команд.

«Лех» набрал 25 очков в 17-х выездных играх прошлого сезона чемпионата – 4-й лучший показатель.

Прогноз

Я поставлю на победу «Црвенной Звезды» с форой -1 и коэффициентом 1.88.