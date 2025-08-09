Уроженка Киева в Цинциннати упустила 2 матчбола против чемпионки AO-2025

Немецкая теннисистка Ева Лис (WTA 62), которая родилась в Киеве, не сумела пробиться в 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

Во втором раунде Ева упустила победу над чемпионкой Australian Open 2025 и шестой ракеткой мира Мэдисон Киз. Лис уступила американке в трех сетах.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала

Ева Лис (Германия) – Мэдисон Киз (США) [6] – 6:1, 3:6, 6:7 (1:7)

В 12-м гейме третьей партии Лис упустила два матчбола на приеме и потерпела поражение на тай-брейке.

Лис и Киз провели первое очное противостояние.

Ева в Цинциннати успела переиграть Бернарду Перу. Киз в следующем круге поборется против японки Аои Ито (WTA 94), которая в 1/32 финала выбила «нейтралку» Анастасию Павлюченкову (WTA 33).

Getty Images/Global Images Ukraine

