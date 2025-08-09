Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Уроженка Киева в Цинциннати упустила 2 матчбола против чемпионки AO-2025
WTA
09 августа 2025, 23:25 | Обновлено 09 августа 2025, 23:30
414
1

Уроженка Киева в Цинциннати упустила 2 матчбола против чемпионки AO-2025

Ева Лис уступила Мэдисон Киз в 1/32 финала американского тысячника

09 августа 2025, 23:25 | Обновлено 09 августа 2025, 23:30
414
1
Уроженка Киева в Цинциннати упустила 2 матчбола против чемпионки AO-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Ева Лис

Немецкая теннисистка Ева Лис (WTA 62), которая родилась в Киеве, не сумела пробиться в 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

Во втором раунде Ева упустила победу над чемпионкой Australian Open 2025 и шестой ракеткой мира Мэдисон Киз. Лис уступила американке в трех сетах.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала

Ева Лис (Германия) – Мэдисон Киз (США) [6] – 6:1, 3:6, 6:7 (1:7)

В 12-м гейме третьей партии Лис упустила два матчбола на приеме и потерпела поражение на тай-брейке.

Лис и Киз провели первое очное противостояние.

Ева в Цинциннати успела переиграть Бернарду Перу. Киз в следующем круге поборется против японки Аои Ито (WTA 94), которая в 1/32 финала выбила «нейтралку» Анастасию Павлюченкову (WTA 33).

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Свентек добыла 300-ю победу за 372 матча. Быстрее это сделала только Серена
Марта Костюк – Татьяна Мария. Разгром в Цинциннати. Видеообзор матча
Свентек разобрала Потапову и стала следующей соперницей Костюк в Цинциннати
Ева Лис Мэдисон Киз WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ
Футбол | 09 августа 2025, 08:40 19
Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ
Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ

Украинец завершил переход в «ПСЖ»

УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
Бокс | 09 августа 2025, 04:38 0
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»

Александр Усик пробовал боксировать как Насим Хамед

Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
Бокс | 09.08.2025, 07:35
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
Первый матч после Уимблдона: Синнер с разгрома стартовал в Цинциннати
Теннис | 09.08.2025, 22:59
Первый матч после Уимблдона: Синнер с разгрома стартовал в Цинциннати
Первый матч после Уимблдона: Синнер с разгрома стартовал в Цинциннати
Плотницкий, стандарты журналистики и фсб
Волейбол | 09.08.2025, 16:36
Плотницкий, стандарты журналистики и фсб
Плотницкий, стандарты журналистики и фсб
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
Коротко про 1 сет: лисеня покусало кіз )
Надалі сильонок забракло. Хоча, дуже старалась.
Чекаємо подальших успіхів, підстави є.
Ответить
+1
Популярные новости
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
08.08.2025, 14:33 3
Футбол
Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
08.08.2025, 11:16 11
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
09.08.2025, 09:16
Футбол
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
08.08.2025, 09:55 3
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
09.08.2025, 02:49 1
Бокс
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
08.08.2025, 08:20 5
Бокс
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
08.08.2025, 07:01 5
Футбол
Эксперт: «Он совершил ошибку, которую Туран ему запомнит»
Эксперт: «Он совершил ошибку, которую Туран ему запомнит»
08.08.2025, 18:48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем