Стала известна оценка Степанова за матч с Дармштадтом
Украинский нападающий провел на поле 45 минут
В пятницу, 8 августа, состоялся матч второго утра второй Бундеслиги между «Нюрнбергом» и «Дармштадтом».
Встречу принимал «Макс Морлок Стэдиум» в Нюрнберге. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по киевском времени.
Гости в концовке матча вырвали победу со счетом 1:0.
Украинский нападающий «Нюрнберга» Артем Степанов провел на поле 45 минут, результативными действиями не отличился. Статический портал SofaScore оценил его игру в 6.0 баллов из 10 возможных.
Лучшим игроком матча был признан вышедший на замену Килиан Корредор, своим голом принесший победу гостям. Его игру оценили в 8.2 балла.
Ранее сообщалось о том, что «Нюрнберг» уступил «Дармштадту».
