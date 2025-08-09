Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Стала известна оценка Степанова за матч с Дармштадтом
Германия
09 августа 2025, 16:48
Стала известна оценка Степанова за матч с Дармштадтом

Украинский нападающий провел на поле 45 минут

Стала известна оценка Степанова за матч с Дармштадтом
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

В пятницу, 8 августа, состоялся матч второго утра второй Бундеслиги между «Нюрнбергом» и «Дармштадтом».

Встречу принимал «Макс Морлок Стэдиум» в Нюрнберге. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по киевском времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости в концовке матча вырвали победу со счетом 1:0.

Украинский нападающий «Нюрнберга» Артем Степанов провел на поле 45 минут, результативными действиями не отличился. Статический портал SofaScore оценил его игру в 6.0 баллов из 10 возможных.

Лучшим игроком матча был признан вышедший на замену Килиан Корредор, своим голом принесший победу гостям. Его игру оценили в 8.2 балла.

Ранее сообщалось о том, что «Нюрнберг» уступил «Дармштадту».

Нюрнберг чемпионат Германии по футболу Вторая Бундеслига Дармштадт Артем Степанов оценки SofaScore
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
