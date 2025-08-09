45 минут Степанова. Нюрнберг уступил Дармштадту
Украинский форвард результативными действиями не отличился
В пятницу, 8 августа, состоялся матч второго утра второй Бундеслиги между «Нюрнбергом» и «Дармштадтом».
Встречу принимал «Макс Морлок Стэдиум» в Нюрнберге. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по киевском времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Долгое время обе команды не могли забить, создавая при этом достаточно моментов. Лишь на 90+4-й минуте мяч пересек линию ворот: Корредор поразил ворота «Нюрнберга».
Украинский нападающий «Нюрнберга» Артем Степанов провел на поле 45 минут, результативными действиями не отличился.
Вторая Бундеслига. 2-й тур
Нюрнберг – Дармштадт – 0:1
Голы: Корредор, 90+4
Фото матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер «сине-желтых» поделился мнением об игре полузащитника Георгия Судакова
Беньямин Шешко стал игроком «красных дьяволов»