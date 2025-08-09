Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 45 минут Степанова. Нюрнберг уступил Дармштадту
Германия
09 августа 2025, 12:41 |
288
0

45 минут Степанова. Нюрнберг уступил Дармштадту

Украинский форвард результативными действиями не отличился

09 августа 2025, 12:41 |
288
0
45 минут Степанова. Нюрнберг уступил Дармштадту
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

В пятницу, 8 августа, состоялся матч второго утра второй Бундеслиги между «Нюрнбергом» и «Дармштадтом».

Встречу принимал «Макс Морлок Стэдиум» в Нюрнберге. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по киевском времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Долгое время обе команды не могли забить, создавая при этом достаточно моментов. Лишь на 90+4-й минуте мяч пересек линию ворот: Корредор поразил ворота «Нюрнберга».

Украинский нападающий «Нюрнберга» Артем Степанов провел на поле 45 минут, результативными действиями не отличился.

Вторая Бундеслига. 2-й тур

Нюрнберг – Дармштадт – 0:1

Голы: Корредор, 90+4

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
По теме:
Кайзерслаутерн – Шальке. Прогноз и анонс на матч Бундеслиги 2
Футбольный клуб отказался от игрока сборной Израиля из-за постов о Газе
Ман Юнайтед согласовал контракт с топ-нападающим. Придется отдать 85 млн
Артем Степанов Нюрнберг Дармштадт чемпионат Германии по футболу Вторая Бундеслига
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»
Футбол | 09 августа 2025, 09:42 7
Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»
Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»

Главный тренер «сине-желтых» поделился мнением об игре полузащитника Георгия Судакова

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед объявил о подписании забивного форварда
Футбол | 09 августа 2025, 12:47 0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед объявил о подписании забивного форварда
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед объявил о подписании забивного форварда

Беньямин Шешко стал игроком «красных дьяволов»

Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
Бокс | 09.08.2025, 02:49
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ
Футбол | 09.08.2025, 08:40
Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ
Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
Футбол | 09.08.2025, 09:16
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
07.08.2025, 20:16 11
Другие виды
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
07.08.2025, 08:37 2
Футбол
Йожеф САБО: «Кто там сидел у мониторов на матче Динамо – Пафос?»
Йожеф САБО: «Кто там сидел у мониторов на матче Динамо – Пафос?»
08.08.2025, 00:44 2
Футбол
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
07.08.2025, 22:58 176
Футбол
Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ
Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ
08.08.2025, 15:53 55
Футбол
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
08.08.2025, 07:01 5
Футбол
Самый дорогой игрок в истории Ман Сити нашел новый клуб. Там есть украинец
Самый дорогой игрок в истории Ман Сити нашел новый клуб. Там есть украинец
07.08.2025, 08:45 1
Футбол
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
07.08.2025, 09:40 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем