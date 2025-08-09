45 минут Степанова. Нюрнберг уступил Дармштадту

В пятницу, 8 августа, состоялся матч второго утра второй Бундеслиги между «Нюрнбергом» и «Дармштадтом».

Встречу принимал «Макс Морлок Стэдиум» в Нюрнберге. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по киевском времени.

Долгое время обе команды не могли забить, создавая при этом достаточно моментов. Лишь на 90+4-й минуте мяч пересек линию ворот: Корредор поразил ворота «Нюрнберга».

Украинский нападающий «Нюрнберга» Артем Степанов провел на поле 45 минут, результативными действиями не отличился.

Вторая Бундеслига. 2-й тур

Нюрнберг – Дармштадт – 0:1

Голы: Корредор, 90+4

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.