Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арда ТУРАН: «Мы хотим пройти дальше по итогам второго матча»
Лига Европы
09 августа 2025, 07:23 | Обновлено 09 августа 2025, 08:08
143
0

Арда ТУРАН: «Мы хотим пройти дальше по итогам второго матча»

Наставник Шахтера прокомментировал первую игру против Панатинаикоса

09 августа 2025, 07:23 | Обновлено 09 августа 2025, 08:08
143
0
Арда ТУРАН: «Мы хотим пройти дальше по итогам второго матча»
ФК Шахтер. Арда Туран

Главный тренер Шахтера Арда Туран рассказал о первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против Панатинаикоса (0:0).

«Матч на самом деле мы начали неплохо, но допускали простые потери мяча. В атаке мы немного рано завершали комбинации, но игра все равно была под нашим контролем. Мы больше владели мячом. Честно говоря, у нас были моменты. Во втором тайме мы сыграли очень хорошо, это именно та игра, которую мы хотели. Играли правильно. В футболе бывают моменты, когда играешь плохо, сегодня был именно такой момент. Кроме этого, я очень доволен выступлением и борьбой своих игроков.

Счет недостаточный, я никогда в жизни не радовался ничьей и не принимаю это. Такая игра заслуживает большего, но мы будем более внимательными. Во втором матче мы сделаем все, чтобы пройти дальше. Соперник – сложный, опытный коллектив, но мы хотим пройти дальше по итогам второго матча. Я верю в своих игроков до конца и очень доволен тем, как они играют.

Эпизод с Эгиналду – это пенальти? Нужно заботиться о здоровье игроков. Если игрок бежит со скоростью 30 км/ч, а его толкают сзади, это самое главное для здоровья игрока. Вот для чего нужен VAR. Почему он нужен? Иногда судьи должны чувствовать игру.

Возможно, они этого не делают, я не знаю. Почему так – не знаю, но я недоволен некоторыми решениями. То же касается эпизода с Матвиенко. Вы видите 100% активный момент, отдаете это на VAR, и вся атмосфера на стадионе меняется. Игру играем мы, мы боремся. Нужно быть более внимательными. Вот для чего VAR и нужен. Я недоволен действиями судей, но наша задача – играть, а судьи – судить. Я расстроен из-за поражения. UEFA должен это обдумать. Я не знаю, мы проверим.

Для нас это нелегко, ведь за два дня до матча мы отменили тренировку из-за долгой дороги. Мы ехали более 10 часов. Это нелегко, но, как я уже сказал, я горжусь своими игроками. Сколько бы нас ни осталось – 10, 15 – я доволен борьбой этой команды. У нас есть план. Мы – команда, мы – семья, поэтому боремся за это и будем бороться до конца, во втором матче, который вы увидите в воскресенье. Я горжусь своими игроками. Ждем с нетерпением, когда вернутся Эгиналду, Траоре, Кевин и Крыськов.

По моему мнению, зрители должны приходить смотреть на такую хорошую игру. Мы ждем фанатов «Шахтера» со всей Европы, а также людей из Польши. Ведь мы играем прекрасный футбол. Они должны прийти, чтобы увидеть хорошую игру. Но наша главная цель – игра в воскресенье. Сейчас мы полностью готовимся к воскресному матчу. Поэтому, если хотят увидеть хороший футбол и хорошую игру, ждем их на следующем матче. Ждем всех фанатов со всей Европы».

По теме:
Таблица коэффициентов УЕФА. Взяли три очка из шести за неделю
Шахтер U-19 на турнире в Хорватии разгромил ПСЖ U-19 со счетом 4:0
Шахтер продает билеты на матч Q3 ЛЕ против Панатинаикоса в Кракове
Панатинаикос Лига Европы Шахтер Донецк Арда Туран Панатинаикос - Шахтер
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
Футбол | 08 августа 2025, 11:16 11
Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса

Мирослав Ступар поддержал недовольство Арды Турана

Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
Футбол | 08 августа 2025, 14:33 3
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26

«IRON» уверенно победил «Новоукраинку»

Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
Футбол | 08.08.2025, 21:30
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
Шандрук объяснил сенсационное фиаско Вереса в матче с Полтавой в УПЛ
Футбол | 09.08.2025, 08:08
Шандрук объяснил сенсационное фиаско Вереса в матче с Полтавой в УПЛ
Шандрук объяснил сенсационное фиаско Вереса в матче с Полтавой в УПЛ
Марта Костюк – Татьяна Мария. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Цинциннати
Теннис | 09.08.2025, 08:34
Марта Костюк – Татьяна Мария. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Цинциннати
Марта Костюк – Татьяна Мария. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Цинциннати
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
07.08.2025, 22:58 176
Футбол
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
08.08.2025, 09:55 3
Бокс
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
08.08.2025, 08:20 4
Бокс
САБО – о звезде Динамо: «От него не осталось ничего, абсолютно ничего»
САБО – о звезде Динамо: «От него не осталось ничего, абсолютно ничего»
07.08.2025, 10:24 8
Футбол
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
07.08.2025, 09:40 3
Бокс
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
08.08.2025, 07:01 4
Футбол
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
07.08.2025, 09:53 8
Бокс
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
08.08.2025, 19:58 104
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем