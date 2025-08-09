Арда ТУРАН: «Мы хотим пройти дальше по итогам второго матча»

Главный тренер Шахтера Арда Туран рассказал о первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против Панатинаикоса (0:0).

«Матч на самом деле мы начали неплохо, но допускали простые потери мяча. В атаке мы немного рано завершали комбинации, но игра все равно была под нашим контролем. Мы больше владели мячом. Честно говоря, у нас были моменты. Во втором тайме мы сыграли очень хорошо, это именно та игра, которую мы хотели. Играли правильно. В футболе бывают моменты, когда играешь плохо, сегодня был именно такой момент. Кроме этого, я очень доволен выступлением и борьбой своих игроков.

Счет недостаточный, я никогда в жизни не радовался ничьей и не принимаю это. Такая игра заслуживает большего, но мы будем более внимательными. Во втором матче мы сделаем все, чтобы пройти дальше. Соперник – сложный, опытный коллектив, но мы хотим пройти дальше по итогам второго матча. Я верю в своих игроков до конца и очень доволен тем, как они играют.

Эпизод с Эгиналду – это пенальти? Нужно заботиться о здоровье игроков. Если игрок бежит со скоростью 30 км/ч, а его толкают сзади, это самое главное для здоровья игрока. Вот для чего нужен VAR. Почему он нужен? Иногда судьи должны чувствовать игру.

Возможно, они этого не делают, я не знаю. Почему так – не знаю, но я недоволен некоторыми решениями. То же касается эпизода с Матвиенко. Вы видите 100% активный момент, отдаете это на VAR, и вся атмосфера на стадионе меняется. Игру играем мы, мы боремся. Нужно быть более внимательными. Вот для чего VAR и нужен. Я недоволен действиями судей, но наша задача – играть, а судьи – судить. Я расстроен из-за поражения. UEFA должен это обдумать. Я не знаю, мы проверим.

Для нас это нелегко, ведь за два дня до матча мы отменили тренировку из-за долгой дороги. Мы ехали более 10 часов. Это нелегко, но, как я уже сказал, я горжусь своими игроками. Сколько бы нас ни осталось – 10, 15 – я доволен борьбой этой команды. У нас есть план. Мы – команда, мы – семья, поэтому боремся за это и будем бороться до конца, во втором матче, который вы увидите в воскресенье. Я горжусь своими игроками. Ждем с нетерпением, когда вернутся Эгиналду, Траоре, Кевин и Крыськов.

По моему мнению, зрители должны приходить смотреть на такую хорошую игру. Мы ждем фанатов «Шахтера» со всей Европы, а также людей из Польши. Ведь мы играем прекрасный футбол. Они должны прийти, чтобы увидеть хорошую игру. Но наша главная цель – игра в воскресенье. Сейчас мы полностью готовимся к воскресному матчу. Поэтому, если хотят увидеть хороший футбол и хорошую игру, ждем их на следующем матче. Ждем всех фанатов со всей Европы».