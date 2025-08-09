Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Соперница Свитолиной: чемпионка Уимблдона-2023 повесила бублик в Цинциннати
WTA
09 августа 2025, 04:15 | Обновлено 09 августа 2025, 04:23
92
0

Соперница Свитолиной: чемпионка Уимблдона-2023 повесила бублик в Цинциннати

Барбора Крейчикова в трех сетах одолела Алишу Паркс в 1/64 финала тысячника в США

09 августа 2025, 04:15 | Обновлено 09 августа 2025, 04:23
92
0
Соперница Свитолиной: чемпионка Уимблдона-2023 повесила бублик в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) узнала первую соперницу на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

Во втором раунде украинка, посеяная под 10-м номером, поборется против победительницы Уимблдона-2023 Барборы Крейчиковой (Чехия, WTA 80), которая на старте американского тысячника в трех сетах одолела Алишу Паркс (США, WTA 71) за 2 часа.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/64 финала

Алиша Паркс (США) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 4:6, 6:4, 0:6

Это была вторая встреча соперниц. В 2022 году Барбора обыграла Алишу в четвертьфинале соревнований в Остраве.

Крейчикова в четвертый раз играет на кортах Цинциннати. Ее лучшим результатом является четвертьфинал в 2021 году.

Ранее Свитолина дважды встречалась с Барборой и дважды потерпела поражение. Элина уступила чешке в 1/16 финала Ролан Гаррос 2021 и в 1/8 финала Олимпийских игр 2024 в Париже.

Соперницы украинок в 1/32 финала Цинциннати:

  • 1/32 финала: Элина Свитолина [10] – Барбора Крейчикова
  • 1/32 финала: Марта Костюк [25] – Татьяна Мария
  • 1/32 финала: Даяна Ястремская [32] – Виктория Томова [Q]
По теме:
Марта Костюк – Татьяна Мария. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Цинциннати
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Цинциннати на 9 августа
Стала известна первая соперница Ястремской на большом турнире в Цинциннати
Элина Свитолина Алиша Паркс Барбора Крейчикова WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Доннарумма в ПСЖ: из героя – в изгои
Футбол | 08 августа 2025, 11:40 7
Доннарумма в ПСЖ: из героя – в изгои
Доннарумма в ПСЖ: из героя – в изгои

Обозреватель Sport.ua – о неожиданных проблемах у одного из лучших голкиперов мира

Дополнительные матчи. Чемпионка и финалистка Монреаля снялись с Цинциннати
Теннис | 08 августа 2025, 20:54 0
Дополнительные матчи. Чемпионка и финалистка Монреаля снялись с Цинциннати
Дополнительные матчи. Чемпионка и финалистка Монреаля снялись с Цинциннати

Виктория Мбоко и Наоми Осака пропустят хардовый американский тысячник

Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
Бокс | 08.08.2025, 09:55
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Если у вас нет амбиций, вы не будете играть»
Футбол | 08.08.2025, 21:12
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Если у вас нет амбиций, вы не будете играть»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Если у вас нет амбиций, вы не будете играть»
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
Футбол | 08.08.2025, 07:01
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
08.08.2025, 08:20 4
Бокс
Самый дорогой игрок в истории Ман Сити нашел новый клуб. Там есть украинец
Самый дорогой игрок в истории Ман Сити нашел новый клуб. Там есть украинец
07.08.2025, 08:45 1
Футбол
Полесье – Пакш – 3:0. Волки провели яркий матч. Видео голов и обзор
Полесье – Пакш – 3:0. Волки провели яркий матч. Видео голов и обзор
07.08.2025, 23:59
Футбол
Шахтер получил серьезное предложение по легионеру от клуба АПЛ. Есть ответ
Шахтер получил серьезное предложение по легионеру от клуба АПЛ. Есть ответ
07.08.2025, 01:04 8
Футбол
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
07.08.2025, 08:37 2
Футбол
Энрике отреагировал на трансфер Забарного. Тренер поставил важное условие
Энрике отреагировал на трансфер Забарного. Тренер поставил важное условие
08.08.2025, 03:24
Футбол
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
07.08.2025, 00:01 1
Бокс
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
07.08.2025, 22:58 176
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем