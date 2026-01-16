Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб Первой лиги пригласил игрока с опытом выступления в УПЛ
Украина. Первая лига
16 января 2026, 11:29 |
518
0

Клуб Первой лиги пригласил игрока с опытом выступления в УПЛ

«Феникс-Мариуполь» в селекции делает ставку на опыт

16 января 2026, 11:29 |
518
0
Клуб Первой лиги пригласил игрока с опытом выступления в УПЛ
ФК Левый Берег. Олег Синица

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Феникса-Мариуполя» подготовку ко второй части сезона начнут не 17 января, как планировалось, а 21-го.

Это вызвано тем, что четвертьфинальный поединок Кубка Украины с их участием перенесен на более поздний срок.

По имеющейся информации, вторым «зимним» новичком «Феникса-Мариуполя» после Андрея Кухарука из «Подолья» станет 30-летний полузащитник Олег Синица, который провел осенью 11 календарных матчей в составе «Левого Берега».

Ранее этот опытный футболист выступал за «Металлист», «Агробизнес», «Металлист 1925», латвийский «Вентспилс» и польский «Свит». 28 января Кухарук и Синица дебютируют за Феникс-Мариуполь в спарринге с «Рухом».

По теме:
«Мы должны быть большой командой». Коуч Карпат впервые обратился к игрокам
Звездный экс-игрок Шахтера продолжит карьеру в четвертом дивизионе Италии
Новичок Металлиста 1925: «Я уже имел разговор с Младеном Бартуловичем»
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Феникс-Мариуполь Олег Синица Левый Берег Киев трансферы инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
Футбол | 15 января 2026, 22:18 13
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну

Робби Уре находится в процессе получения украинского гражданства

В Англии выступили с неутешительным заявлением о будущем Мудрика
Футбол | 16 января 2026, 08:17 6
В Англии выступили с неутешительным заявлением о будущем Мудрика
В Англии выступили с неутешительным заявлением о будущем Мудрика

Журналисты Goal.com считают, что время украинца в Лондоне подходит к концу

Григорчук оценил шансы Черноморца вернуться в Украинскую Премьер-лигу
Футбол | 16.01.2026, 11:33
Григорчук оценил шансы Черноморца вернуться в Украинскую Премьер-лигу
Григорчук оценил шансы Черноморца вернуться в Украинскую Премьер-лигу
Hatsu Basho. Явгусишин победил одного из самых неудобных соперников
Другие виды | 15.01.2026, 12:11
Hatsu Basho. Явгусишин победил одного из самых неудобных соперников
Hatsu Basho. Явгусишин победил одного из самых неудобных соперников
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 января
Футбол | 15.01.2026, 12:03
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 января
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
14.01.2026, 16:49 30
Футбол
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
15.01.2026, 08:42 4
Футбол
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
15.01.2026, 08:08
Футбол
Прорыв Пидручного. Общий зачет биатлонистов после 4-го этапа КМ
Прорыв Пидручного. Общий зачет биатлонистов после 4-го этапа КМ
14.01.2026, 10:55 1
Биатлон
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
15.01.2026, 16:43 21
Биатлон
Мане одолел Салаха на КАН-2025. Сенегал переиграл Египет в полуфинале
Мане одолел Салаха на КАН-2025. Сенегал переиграл Египет в полуфинале
14.01.2026, 21:06 5
Футбол
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
14.01.2026, 23:59 45
Футбол
Филип Хргович без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
Филип Хргович без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
15.01.2026, 01:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем