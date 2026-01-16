Клуб Первой лиги пригласил игрока с опытом выступления в УПЛ

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Феникса-Мариуполя» подготовку ко второй части сезона начнут не 17 января, как планировалось, а 21-го.

Это вызвано тем, что четвертьфинальный поединок Кубка Украины с их участием перенесен на более поздний срок.

По имеющейся информации, вторым «зимним» новичком «Феникса-Мариуполя» после Андрея Кухарука из «Подолья» станет 30-летний полузащитник Олег Синица, который провел осенью 11 календарных матчей в составе «Левого Берега».

Ранее этот опытный футболист выступал за «Металлист», «Агробизнес», «Металлист 1925», латвийский «Вентспилс» и польский «Свит». 28 января Кухарук и Синица дебютируют за Феникс-Мариуполь в спарринге с «Рухом».