Клуб Первой лиги пригласил игрока с опытом выступления в УПЛ
«Феникс-Мариуполь» в селекции делает ставку на опыт
Как стало известно Sport.ua, футболисты «Феникса-Мариуполя» подготовку ко второй части сезона начнут не 17 января, как планировалось, а 21-го.
Это вызвано тем, что четвертьфинальный поединок Кубка Украины с их участием перенесен на более поздний срок.
По имеющейся информации, вторым «зимним» новичком «Феникса-Мариуполя» после Андрея Кухарука из «Подолья» станет 30-летний полузащитник Олег Синица, который провел осенью 11 календарных матчей в составе «Левого Берега».
Ранее этот опытный футболист выступал за «Металлист», «Агробизнес», «Металлист 1925», латвийский «Вентспилс» и польский «Свит». 28 января Кухарук и Синица дебютируют за Феникс-Мариуполь в спарринге с «Рухом».
