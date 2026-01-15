Пошли на встречу. УАФ определил дату одного из четвертьфиналов Кубка

Базовая дата четвертьфинальных поединков Кубка Украины по футболу – 3-5 марта. Но представители Первой лиги «Чернигов» и «Феникс-Мариуполь» обратились к УАФ с просьбой перенести их матч на 17 марта, чтобы избежать пауз в подготовительном процессе, ведь соперничество в этом дивизионе возобновляется на месяц позже, чем в УПЛ.

Как сообщил эксклюзивно для Sport.ua спортивный директор «Феникса-Мариуполь» Богдан Когут, УАФ приняла решение пойти навстречу командам и кубковый поединок в Чернигове состоится 17 марта.

В других четвертьфиналах встречаются: «Металлист 1925» – «Локомотив», ЛНЗ – «Буковина», «Динамо» – «Ингулец».

Ранее главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев поделился впечатлениями о перволиговой «Буковине» – сопернике черкасцев в четвертьфинале Кубка Украины.