Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
15 января 2026, 21:39 | Обновлено 15 января 2026, 21:42
Пошли на встречу. УАФ определил дату одного из четвертьфиналов Кубка

Стало известно, когда встретятся «Чернигов» и «Феникс-Мариуполь»

ФСК Феникс-Мариуполь

Базовая дата четвертьфинальных поединков Кубка Украины по футболу – 3-5 марта. Но представители Первой лиги «Чернигов» и «Феникс-Мариуполь» обратились к УАФ с просьбой перенести их матч на 17 марта, чтобы избежать пауз в подготовительном процессе, ведь соперничество в этом дивизионе возобновляется на месяц позже, чем в УПЛ.

Как сообщил эксклюзивно для Sport.ua спортивный директор «Феникса-Мариуполь» Богдан Когут, УАФ приняла решение пойти навстречу командам и кубковый поединок в Чернигове состоится 17 марта.

В других четвертьфиналах встречаются: «Металлист 1925» – «Локомотив», ЛНЗ – «Буковина», «Динамо» – «Ингулец».

Ранее главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев поделился впечатлениями о перволиговой «Буковине» – сопернике черкасцев в четвертьфинале Кубка Украины.

Чернигов Феникс-Мариуполь Кубок Украины по футболу Украинская ассоциация футбола Богдан Когут
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
