Стала известна первая соперница Ястремской на большом турнире в Цинциннати

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 31) получила первую соперницу на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

Во втором раунде 32-я сеяная украинка поборется против представительницы Болгарии Виктории Томовой (Болгария, WTA 102), которая на старте тысячника одолела Энн Ли (США, WTA 64) за 1 час и 43 минуты.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/64 финала

Энн Ли (США) – Виктория Томова (Болгария) [Q] – 4:6, 5:7

Ли и Томова провели второе очное противостояние. В 2024 году в финале соревнований WTA 125 в Валении победу одержала американка.

Томова стартовала в Цинциннати с квалификации, где прошла Луизу Чирико и Эльзу Жакемо.

Ранее Ястремская ни разу не играла против Томовой.