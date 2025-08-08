Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стародубцева в трехчасовом матче проиграла на старте турнира в Цинциннати
WTA
08 августа 2025, 21:19 | Обновлено 08 августа 2025, 21:35
1207
6

Юлия в трех сетах уступила Леолии Жанжан в матче первого раунда тысячника в США

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 63) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

В первом раунде украинка в трех сетах потерпела поражение от представительницы Франции Леолии Жанжан (WTA 95) за 3 часа и 7 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/64 финала

Юлия Стародубцева (Украина) – Леолия Жанжан (Франция) [Q] – 5:7, 6:1, 4:6

В первой партии Юлия побеждала 5:2, но отдала пять геймов подряд. В третьем сете у Стародубцевой также было существенное преимущество – она вела 3:0 с двумя брейками, однако не реализовала свой шанс.

Юлия и Леолия провели второе очное противостояние. В конце февраля Стародубцева уступила Жанжан в квалификации пятисотника в Мериде.

Жанжан в Цинциннати стартовала с квалификации, где справилась с Кэрол Чжао и Ребекой Масаровой. Ее следующей оппоненткой будет финалистка Уимблдона-2025 Аманда Анисимова.

Украину в одиночном разряде Цинциннати продолжат представлять Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская. Они стартуют на престижных соревнованиях со второго круга.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Forcer Petya
Що знову з Юлею відбувається?  Дивлюся статистику - вона вела 5-2 в першому сеті і потім програла купу розіграшів поспіль... І в третьому вела 3-0... Що це таке було? 
Vlad Holl
Абсолютно недолугий теніс у виконанні Юлі. Думаю , що її теніс ніколи не зміниться.
Sashamar
Ну і що це було? Варто Юлії програти свою подачу, як вона розвалюється на очах. Хтось може пояснити цей скорботний факт?
Звісно, проти Аманди що Леолія, що Юлія без шансів. Але все ж таки треба намагатися виграти кожен матч, не замислюючись про сітку.
C.Пеклов
Бажання виграти, у суперниці було набагато вищим . Юля грала без вогника,без думки у голові,та й перша подача дуже шкутильгала.Гадаю з цим тренером прогресу не буде
ukrop45
теніс Юлі відповідає рівню кінця другої сотні, аж ніяк не 63
buryi48
Юля! Візьми добротного тренера - професіонала. Сім"я нікуди не дінеться, будут поруч. На корті зараз грають вороги. Доброти у спорті немає. Люби себе любиму. Дід Бурий.
