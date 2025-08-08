Стародубцева в трехчасовом матче проиграла на старте турнира в Цинциннати

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 63) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

В первом раунде украинка в трех сетах потерпела поражение от представительницы Франции Леолии Жанжан (WTA 95) за 3 часа и 7 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/64 финала

Юлия Стародубцева (Украина) – Леолия Жанжан (Франция) [Q] – 5:7, 6:1, 4:6

В первой партии Юлия побеждала 5:2, но отдала пять геймов подряд. В третьем сете у Стародубцевой также было существенное преимущество – она вела 3:0 с двумя брейками, однако не реализовала свой шанс.

Юлия и Леолия провели второе очное противостояние. В конце февраля Стародубцева уступила Жанжан в квалификации пятисотника в Мериде.

Жанжан в Цинциннати стартовала с квалификации, где справилась с Кэрол Чжао и Ребекой Масаровой. Ее следующей оппоненткой будет финалистка Уимблдона-2025 Аманда Анисимова.

Украину в одиночном разряде Цинциннати продолжат представлять Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская. Они стартуют на престижных соревнованиях со второго круга.