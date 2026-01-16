Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коуч Руха: «Наш состав пополнил качественный футболист»
Украина. Премьер лига
16 января 2026, 10:36 |
277
0

Коуч Руха: «Наш состав пополнил качественный футболист»

Иван Федык рад возвращению Таллеса Бренера

16 января 2026, 10:36 |
277
0
Коуч Руха: «Наш состав пополнил качественный футболист»
ФК Рух. Иван Федык

Главный тренер львовского Руха Иван Федык поделился эмоциями после возвращения бразильского легионера Таллеса Бренера в расположение «желто-черных».

«Это первое усиление команды зимой. Все говорят только о том, что игроки уходят из «Руха», но также наш состав пополнил качественный футболист.

Таллес прекрасно знает мои требования к игрокам, ведь именно я пригласил его в Рух из Олимпика. Он понимает, в какой футбол должна играть наша команда, и этот футбол ему нравится. Сейчас Таллесу важно играть, ведь у него не было столько игрового времени в Японии, как бы ему того хотелось. Для нас нужно, чтобы он помогал команде.

Мы начинаем строить новую команду, ведь будет много изменений в составе. Этот же процесс происходил летом, когда игроки постепенно начинали демонстрировать футбол, который мы хотели от них видеть. Впереди у команды много работы», – сказал Федик.

В нынешнем сезоне Рух занимает 10-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 19 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.

По теме:
Легионер Руха заинтересовал клубы Бельгии, Германии и Чехии
Клуб Первой лиги пригласил игрока с опытом выступления в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Приговор для Довбика? Рома подписала форварда с АПЛ
Иван Федык Рух Львов Таллес Бренер трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новые правила на подходе? Паузы в футболе хотят жестко сократить
Футбол | 16 января 2026, 05:57 0
Новые правила на подходе? Паузы в футболе хотят жестко сократить
Новые правила на подходе? Паузы в футболе хотят жестко сократить

IFAB рассматривает неожиданную идею

Маркевич отреагировал на скандальную ситуацию вокруг игрока сборной Украины
Футбол | 15 января 2026, 10:33 9
Маркевич отреагировал на скандальную ситуацию вокруг игрока сборной Украины
Маркевич отреагировал на скандальную ситуацию вокруг игрока сборной Украины

Клуб имеет право диктовать условия, считает именитый тренер

В Англии приняли радикальное решение по Зинченко и исключили из заявки
Футбол | 15.01.2026, 09:12
В Англии приняли радикальное решение по Зинченко и исключили из заявки
В Англии приняли радикальное решение по Зинченко и исключили из заявки
Капитан МЮ обиделся на клуб. Думает о том, что делать дальше
Футбол | 16.01.2026, 04:05
Капитан МЮ обиделся на клуб. Думает о том, что делать дальше
Капитан МЮ обиделся на клуб. Думает о том, что делать дальше
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
Футбол | 15.01.2026, 22:18
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
15.01.2026, 08:08
Футбол
День приключений на Hatsu Basho: украинцы и йокодзуна впервые проиграли
День приключений на Hatsu Basho: украинцы и йокодзуна впервые проиграли
14.01.2026, 12:42 3
Другие виды
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
14.01.2026, 23:59 45
Футбол
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
15.01.2026, 16:43 21
Биатлон
Гуцуляк впервые прокомментировал отстранение от первой команды Полесья
Гуцуляк впервые прокомментировал отстранение от первой команды Полесья
14.01.2026, 18:22 6
Футбол
Прорыв Пидручного. Общий зачет биатлонистов после 4-го этапа КМ
Прорыв Пидручного. Общий зачет биатлонистов после 4-го этапа КМ
14.01.2026, 10:55 1
Биатлон
Мане одолел Салаха на КАН-2025. Сенегал переиграл Египет в полуфинале
Мане одолел Салаха на КАН-2025. Сенегал переиграл Египет в полуфинале
14.01.2026, 21:06 5
Футбол
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
14.01.2026, 12:09 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем