Коуч Руха: «Наш состав пополнил качественный футболист»

Главный тренер львовского Руха Иван Федык поделился эмоциями после возвращения бразильского легионера Таллеса Бренера в расположение «желто-черных».

«Это первое усиление команды зимой. Все говорят только о том, что игроки уходят из «Руха», но также наш состав пополнил качественный футболист.

Таллес прекрасно знает мои требования к игрокам, ведь именно я пригласил его в Рух из Олимпика. Он понимает, в какой футбол должна играть наша команда, и этот футбол ему нравится. Сейчас Таллесу важно играть, ведь у него не было столько игрового времени в Японии, как бы ему того хотелось. Для нас нужно, чтобы он помогал команде.

Мы начинаем строить новую команду, ведь будет много изменений в составе. Этот же процесс происходил летом, когда игроки постепенно начинали демонстрировать футбол, который мы хотели от них видеть. Впереди у команды много работы», – сказал Федик.

В нынешнем сезоне Рух занимает 10-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 19 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.