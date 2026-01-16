Бразильский легионер: «Я очень счастлив, что вернулся в Рух»

Бразильский легионер Таллес Бренер поделился эмоциями после возвращения в расположение львовского Руха. Футболист признался, что очень рад вернуться в Украину.

«Я очень счастлив, что вернулся в «Рух». Последние полтора года я играл в аренде за японский клуб Касима Антлерс и это был очень интересный и хороший для меня опыт. Вместе с Кассимой Антлерс я выиграл чемпионат Японии. До этого команда 9 лет не получала чемпионский титул, поэтому это незабываемые воспоминания об этом замечательном периоде.

Иван Федик – очень хороший и талантливый тренер. Раньше я уже работал с ним, когда только перешел в «Рух». Приятно, что буду снова тренироваться под его руководством. Мне нравится тот футбол, в который играет команда.

Рад вернуться, все в клубе очень хорошо меня встретили. Чувствую, что я нужен команде, поэтому надеюсь, что смогу помочь «Руху». Это молодая команда, но в ней много игроков с опытом игры в УПЛ. Сейчас я один из старейших и опытных игроков в коллективе, поэтому должен поддерживать молодых партнеров на поле и за его пределами.

Мне очень нравится в Украине. Я был здесь 4 года, поэтому приятно снова оказаться во Львове и играть за близкую моему сердцу команду. Постараюсь забить как можно больше голов и отдавать результативные передачи, чтобы «Рух» выигрывал и получал положительный результат. Сейчас я должен набрать хорошую форму на зимнем собрании, после чего я и мои партнеры должны хорошо выступить в чемпионате», - сказал Бренер.

В нынешнем сезоне Рух занимает 10-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 19 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.