Новичок Металлиста 1925: «Я уже имел разговор с Младеном Бартуловичем»

Колумбийский новичок «Металлиста 1925» Николас Аревало дал первое интервью в статусе игрока харьковской команды и поделился впечатлениями от нового клуба, рассказал о своих целях, разговоре с Бартуловичем и обратился к болельщикам:

– Николас, добро пожаловать в «Металлист 1925». Какие твои первые впечатления о клубе?

– Приветствую, очень благодарен. Точно могу сказать, что мои первые впечатления были очень положительными. «Металлист 1925» – это амбициозный клуб с четкой организацией, внушающей доверие уже с первых дней.

– Как ты впервые узнали о заинтересованности со стороны клуба?

– Об интересе клуба я узнал от своего агента. Когда услышал о проекте и испытал искреннюю заинтересованность со стороны «Металлиста 1925», воспринял это как отличную возможность для себя.

– Это твой первый трансфер в карьере, который произошел сразу в Европу.

– Да, это мой первый опыт игры за пределами родной страны. Попасть в Европу всегда было одной из моих целей в футболе, и я почувствовал, что сейчас для этого самый лучший момент.

– Николас, признайся честно, у тебя были определенные опасения из-за войны в Украине?

– Безусловно, определенные волнения по поводу ситуации были. Впрочем, в клубе все подробно объяснили, что придало мне уверенности и покоя при принятии решения.

– Что ты уже узнал об Украине, Харькове и УПЛ?

- Я узнал, что в Украине, в частности в Харькове, живут сильные и чрезвычайно преданные люди, а чемпионат отличается высокой конкуренцией и напряженной борьбой.

– Успел ли уже поговорить с Младеном Бартуловичем? Если да, то о чем говорили, может, тренер сказал на какой позиции тебя видит?

– Да, я уже имел разговор с главным тренером. Он отметил важность полной преданности и упорного труда и видит во мне игрока, способного усилить полузащитную линию команды.

– Каковы твои цели в «Металлисте 1925»?

– Моя цель – постоянно прогрессировать в футбольном плане, помогать команде и вместе достигать поставленных клубом задач – как на личном, так и на командном уровне.

– Что бы ты хотел сказать харьковским болельщикам?

– Искренне благодарю всех за поддержку, которую я уже почувствовал. Обещаю выкладываться по полной и сделать все возможное, чтобы своей игрой отблагодарить болельщиков и команду «Металлист 1925».