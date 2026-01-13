ФОТО. Свитолина показала особые кадры после триумфа в Окленде
Свитолина эмоционально отреагировала на титул в Окленде
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась эмоциональным постом в соцсетях после победы на турнире WTA в Окленде.
В своем Instagram Свитолина опубликовала серию атмосферных снимков с корта и церемонии награждения, на которых позирует с трофеем, а также кадры игровых моментов финального поединка. Особое внимание привлекло фото, где украинка держит кубок в символическом черном джерси с надписью SVITOLINA на спине.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
«Мы точно запомним этот момент – оба выиграли один и тот же турнир», – написала Элина, намекнув на семейный успех и эмоциональную ценность этой победы.
Триумф в Окленде стал для Свитолиной важным этапом на старте сезона и добавил уверенности перед выступлениями на Australian Open. В комментариях под постом теннисистку засыпали поздравлениями коллеги по туру, известные спортсмены и болельщики со всего мира.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Стародубцева, Калинина, Снигур и Сачко вышли во второй раунд квалификации мейджора
Явгусишин и Соколовский входят в восьмерку лидеров