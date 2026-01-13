ФОТО. Свитолина показала особые кадры после триумфа в Окленде

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Свитолина эмоционально отреагировала на титул в Окленде

Instagram. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась эмоциональным постом в соцсетях после победы на турнире WTA в Окленде.

В своем Instagram Свитолина опубликовала серию атмосферных снимков с корта и церемонии награждения, на которых позирует с трофеем, а также кадры игровых моментов финального поединка. Особое внимание привлекло фото, где украинка держит кубок в символическом черном джерси с надписью SVITOLINA на спине.

«Мы точно запомним этот момент – оба выиграли один и тот же турнир», – написала Элина, намекнув на семейный успех и эмоциональную ценность этой победы.

Триумф в Окленде стал для Свитолиной важным этапом на старте сезона и добавил уверенности перед выступлениями на Australian Open. В комментариях под постом теннисистку засыпали поздравлениями коллеги по туру, известные спортсмены и болельщики со всего мира.

