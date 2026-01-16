Альбасете победил соперника с наибольшей разницей в стоимости состава

Клуб испанской Ла Лиги 2 Альбасете после победы над Реалом в Кубке Испании вошел в историю как команда, победившая соперника с наибольшей разницей в стоимости состава.

По сообщению Transfermarkt, разница между общей стоимостью всех игроков двух клубов составила 1,349 млн евро, что является теперь новым рекордом.

Предыдущее достижение принадлежало Эспаньолу в прошлом сезоне, также победившему Реал (1.164 млн евро).

Топ-10 побед над клубами с наибольшей разницей в стоимости склада