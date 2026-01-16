Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Альбасете победил соперника с наибольшей разницей в стоимости состава
16 января 2026, 10:54
Альбасете победил соперника с наибольшей разницей в стоимости состава

Сколько составляет разница в стоимости между составом Альбасете и Реала?

Альбасете победил соперника с наибольшей разницей в стоимости состава
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб испанской Ла Лиги 2 Альбасете после победы над Реалом в Кубке Испании вошел в историю как команда, победившая соперника с наибольшей разницей в стоимости состава.

По сообщению Transfermarkt, разница между общей стоимостью всех игроков двух клубов составила 1,349 млн евро, что является теперь новым рекордом.

Предыдущее достижение принадлежало Эспаньолу в прошлом сезоне, также победившему Реал (1.164 млн евро).

Топ-10 побед над клубами с наибольшей разницей в стоимости склада

  • 1.349 млн евро – Альбасете, против Реала, 2025/26
  • 1.164 млн евро – Эспаньол, против Реала, 2024/25
  • 1.156 млн евро – Норвич Сити, против Манчестер Сити, 2019/20
  • 1.143 млн евро – Гранада, против Барселоны, 2019/20
  • 1.131 млн евро – Мальорка, против Реала, 2019/20
  • 1.102 млн евро – Леванте, против Барселоны, 2018/19
  • 1.073 млн евро – Леванте, против Барселоны, 2019/20
  • 1.050 млн евро – Леганес, против Барселоны, 2018/19
  • 1.034 млн евро – Париж, против ПСЖ, 2025/26
  • 1.021 млн евро – Серветт, против Челси, 2024/25
статистика Альбасете Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Transfermarkt
Сергей Турчак Источник: Instagram
