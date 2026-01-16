Альбасете победил соперника с наибольшей разницей в стоимости состава
Сколько составляет разница в стоимости между составом Альбасете и Реала?
Клуб испанской Ла Лиги 2 Альбасете после победы над Реалом в Кубке Испании вошел в историю как команда, победившая соперника с наибольшей разницей в стоимости состава.
По сообщению Transfermarkt, разница между общей стоимостью всех игроков двух клубов составила 1,349 млн евро, что является теперь новым рекордом.
Предыдущее достижение принадлежало Эспаньолу в прошлом сезоне, также победившему Реал (1.164 млн евро).
Топ-10 побед над клубами с наибольшей разницей в стоимости склада
- 1.349 млн евро – Альбасете, против Реала, 2025/26
- 1.164 млн евро – Эспаньол, против Реала, 2024/25
- 1.156 млн евро – Норвич Сити, против Манчестер Сити, 2019/20
- 1.143 млн евро – Гранада, против Барселоны, 2019/20
- 1.131 млн евро – Мальорка, против Реала, 2019/20
- 1.102 млн евро – Леванте, против Барселоны, 2018/19
- 1.073 млн евро – Леванте, против Барселоны, 2019/20
- 1.050 млн евро – Леганес, против Барселоны, 2018/19
- 1.034 млн евро – Париж, против ПСЖ, 2025/26
- 1.021 млн евро – Серветт, против Челси, 2024/25
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
16 января горняки будут в статусе наблюдателя, так как вышли сразу в 1/8 финала
Робби Уре находится в процессе получения украинского гражданства