Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
16 января 2026, 11:32 | Обновлено 16 января 2026, 11:33
Легионер Руха заинтересовал клубы Бельгии, Германии и Чехии

Фаал появился в расположении «Руха»

Легионер Руха заинтересовал клубы Бельгии, Германии и Чехии
ФК Рух. Бабукарр Фаал

Как стало известно Sport.ua, в общей группе «Руха» после отпуска появился один из лидеров команды Бабукарр Фаал. Ожидалось, что он, как и бразилец Эдсон, подпишет контракт с «Карпатами» и отправится на сбор в Испанию, однако с этим переходом возникли проблемы.

По имеющейся информации, Фаалом также интересуются клубы Бельгии, Германии и Чехии. «Рух» хочет заработать на продаже гамбийца около 1 миллиона 300 тысяч евро.

Тем временем защитник Богдан Слюбик отсутствовал на тренировке, не исключено, чтобы лишний раз не рисковать и не травмироваться, ведь он близок к продолжению карьеры в чешском «Пардубице».

До сих пор не появился в тренировочном лагере «Руха» и киргизский легионер Бекназ Алмазбеков, но по уважительной причине: выступает за молодежную сборную своей страны. Его приезд во Львов ожидается в конце этой недели.

