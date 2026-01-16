Атлетико установил рекорд по сумме продаж в зимнее трансферное окно

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
16 января 2026, 11:08 | Обновлено 16 января 2026, 11:21
Вспомним топ-10 команд в истории чемпионата Испании с самыми большими доходами в январе

Getty Images/Global Images Ukraine. Конор Галлахер

Мадридский Атлетико в это зимнее трансферное окно установил новый рекорд для клубов испанской Ла Лиги по сумме продаж своих футболистов.

Команда Диего Симеоне уже успела продать игроков на сумму 77,5 млн евро.

Предыдущее достижение чемпионата Испании принадлежало Атлетику в сезоне 2017/18 (65 млн. евро).

Команды испанской Ла Лиги с самыми большими доходами от продажи футболистов в зимнее трансферное окно

  • 77.5 млн евро – Атлетико (2025/26)
  • 65.0 млн евро – Атлетик (2017/18)
  • 51.55 млн евро – Барселона (2018/19)
  • 42.0 млн евро – Атлетико (2015/16)
  • 40.0 млн евро – Атлетико (2017/18)
  • 40.0 млн евро – Вильярреал (2017/18)
  • 38.8 млн евро – Леганес (2019/20)
  • 37.0 млн евро – Реал Сосьедад (2017/18)
  • 25.5 млн евро – Барселона (2024/25)
  • 25.0 млн евро – Севилья (2019/20)

Вспомним футболистов, которые принесли этот доход мадридскому клубу в текущее трансферное окно.

Продажа Атлетико в сезоне 2025/26 в зимнее трансферное окно

  • 40 млн евро – Конор Галлахер (Тоттенхэм Хотспур)
  • 22 млн евро – Джакомо Распадори (Аталанта)
  • 15 млн евро – Родриго Де Пауль (Интер Майами)
  • 0.5 млн евро – Хави Галан (Осасуна)
чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы трансферы Ла Лиги Атлетико Мадрид Атлетик Бильбао Барселона Вильярреал Леганес Реал Сосьедад Севилья Конор Галлахер Джакомо Распадори Родриго Де Пауль Хави Галан статистика
Сергей Турчак Источник: Instagram
