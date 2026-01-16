Атлетико установил рекорд по сумме продаж в зимнее трансферное окно

Мадридский Атлетико в это зимнее трансферное окно установил новый рекорд для клубов испанской Ла Лиги по сумме продаж своих футболистов.

Команда Диего Симеоне уже успела продать игроков на сумму 77,5 млн евро.

Предыдущее достижение чемпионата Испании принадлежало Атлетику в сезоне 2017/18 (65 млн. евро).

Команды испанской Ла Лиги с самыми большими доходами от продажи футболистов в зимнее трансферное окно

77.5 млн евро – Атлетико (2025/26)

65.0 млн евро – Атлетик (2017/18)

51.55 млн евро – Барселона (2018/19)

42.0 млн евро – Атлетико (2015/16)

40.0 млн евро – Атлетико (2017/18)

40.0 млн евро – Вильярреал (2017/18)

38.8 млн евро – Леганес (2019/20)

37.0 млн евро – Реал Сосьедад (2017/18)

25.5 млн евро – Барселона (2024/25)

25.0 млн евро – Севилья (2019/20)

Вспомним футболистов, которые принесли этот доход мадридскому клубу в текущее трансферное окно.

Продажа Атлетико в сезоне 2025/26 в зимнее трансферное окно