  4. Забарный стал играть хуже? Аналитики сравнили периоды в Борнмуте и ПСЖ
Франция
16 января 2026, 10:49 |
Забарный стал играть хуже? Аналитики сравнили периоды в Борнмуте и ПСЖ

Защитник сборной Украины перебрался в чемпионат Франции летом 2025 года из Премьер-лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник французского ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный неоднократно подвергался критике из-за неудачных игр в составе парижского клуба в нынешнем сезоне.

Аналитическая платформа Data'Scout сравнила последний сезон 23-летнего футболиста в английском «Борнмуте» и период, который Илья успел провести во Франции:

«Забарный находится не на своем лучшем уровне. Он еще не тот защитник, которым был в «Борнмуте». Снижение с 73% до 64% ​​в выигранных единоборствах.

Снижение с 55 до 44% выигранных воздушных дуэлей. Мы не сойдем с поезда, он очень перспективный защитник и должен адаптироваться к ПСЖ!» – счиатют аналитики.

В нынешнем сезоне Забарный провел 21 матч во всех турнирах на клубном уровне, в которых забил один гол. Контракт защитника истекает в июне 2030 года, а его трансферная стоимость составляет 50 миллионов евро.

чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Илья Забарный
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
samird
Борнмут грає в зовсім інший футбол. Це перший фактор проблем. Одна справа грати від захисту, а зовсім інша - виловлювати реактивних форвардів суперника, які спокійно вибігають через центр і фланг, та мають простір щоб розбігтися. Адже в ПСЖ по суті немає опорника. Вітіньо просто неперевершений в білд-апі. Але щодо захисних дій все вже не так чудово. Та й весь центр поля в ПСЖ орієнтований на атаку. Вони здебільшого не вміють і не хочуть допомагати захисту. Ще один чинник - поки Забарний грав з Хакімі все було набагато краще. Але Заїр-Емері - це зовсім інша справа. Наскільки він цікавий в атаці, настільки ж ніякий в захисті. По суті - він взагалі не вміє захищатись. Тобто - Забарному потрібно постійно чекати "прильоту" не тільки через свою зону, а й через фланг. При тому, що в Борнмуті він звик грати з майже повністю орієнтованими на захист опорником і правим захисником. Також Забарному треба звикнути до того, що судді  в Лізі 1 не дають боротися як до цього звикли в АПЛ. Суддівство у Франції взагалі досить своєрідне (жахливе як на мене). Забарному потрібно адаптуватися до багатьох нових факторів. Перебуваючи при цьому під колосальним навантаженням очікувань європейського гегемона - вболівальників та журналістів (таких же своєрідних, як і судді), які хочуть тут і зараз.  Залишається тільки побажати Іллі стійкості та вдачі. Він має з цим впоратись.
