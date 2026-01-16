Забарный стал играть хуже? Аналитики сравнили периоды в Борнмуте и ПСЖ

Защитник французского ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный неоднократно подвергался критике из-за неудачных игр в составе парижского клуба в нынешнем сезоне.

Аналитическая платформа Data'Scout сравнила последний сезон 23-летнего футболиста в английском «Борнмуте» и период, который Илья успел провести во Франции:

«Забарный находится не на своем лучшем уровне. Он еще не тот защитник, которым был в «Борнмуте». Снижение с 73% до 64% ​​в выигранных единоборствах.

Снижение с 55 до 44% выигранных воздушных дуэлей. Мы не сойдем с поезда, он очень перспективный защитник и должен адаптироваться к ПСЖ!» – счиатют аналитики.

В нынешнем сезоне Забарный провел 21 матч во всех турнирах на клубном уровне, в которых забил один гол. Контракт защитника истекает в июне 2030 года, а его трансферная стоимость составляет 50 миллионов евро.