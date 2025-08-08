Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Юлия Стародубцева – Леолия Жанжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
08 августа 2025, 09:53
Юлия Стародубцева – Леолия Жанжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати

Юлия Стародубцева – Леолия Жанжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

8 августа украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 63) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Франции Леолии Жанжан (WTA 95). Поединок состоится первым запуском на корте №9. Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Жанжан.

Победительница противостояния во втором круге поборется против Аманды Анисимовой.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
