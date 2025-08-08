Юлия Стародубцева – Леолия Жанжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати
8 августа украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 63) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.
В первом раунде украинка сыграет против представительницы Франции Леолии Жанжан (WTA 95). Поединок состоится первым запуском на корте №9. Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Жанжан.
Победительница противостояния во втором круге поборется против Аманды Анисимовой.
