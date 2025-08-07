Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Форхенд Ястремской признан лучшим ударом месяца в женском Туре
WTA
07 августа 2025, 16:17 | Обновлено 07 августа 2025, 16:24
Даяна победила в голосовании от WTA

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская победила в номинации от WTA «лучший удар месяца в июле».

Даяна выполнила эффектный обводящий форхенд в матче 1/16 финала турнира в Гамбурге против Юле Нимайер. Ту встречу украинка выиграла со счетом 6:4, 6:4.

Ястремская набрала большее количество голосов, чем Лоис Буассон, Винус Уильямс, Жиль Тайхман, Эмма Радукану, Тейлор Таунсенд и Чжан Шуай, Мария Боузкова и Майя Джойнт.

Ястремская стала третьей украинкой, которая победила в номинации «лучший удар месяца» в 2025 году. Ранее это сделали Марта Костюк в марте и Элина Свитолина в апреле.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
