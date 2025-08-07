ВИДЕО. Форхенд Ястремской признан лучшим ударом месяца в женском Туре
Даяна победила в голосовании от WTA
Украинская теннисистка Даяна Ястремская победила в номинации от WTA «лучший удар месяца в июле».
Даяна выполнила эффектный обводящий форхенд в матче 1/16 финала турнира в Гамбурге против Юле Нимайер. Ту встречу украинка выиграла со счетом 6:4, 6:4.
Ястремская набрала большее количество голосов, чем Лоис Буассон, Винус Уильямс, Жиль Тайхман, Эмма Радукану, Тейлор Таунсенд и Чжан Шуай, Мария Боузкова и Майя Джойнт.
Ястремская стала третьей украинкой, которая победила в номинации «лучший удар месяца» в 2025 году. Ранее это сделали Марта Костюк в марте и Элина Свитолина в апреле.
A full-stretch, no-doubt forehand laser 😮💨— wta (@WTA) August 7, 2025
Dayana Yastremska is your Shot of the Month winner for July!
Presented by @CorpayFX pic.twitter.com/Kj1uefgxE6
