ВИДЕО. Издевательский эйс Костюк с руки признан лучшим ударом месяца в Туре
Марта исполнила эту подачу на матчболе против Анны Блинковой в Майами
Эйс украинской теннисистки Марты Костюк с руки признан лучшим ударом в марте в WTA-Туре.
Эту подачу украинка исполнила на матчболе поединка 1/16 финала турнира WTA 1000 в Майами против Анны Блинковой (6:2, 6:1).
Украинка победила в голосовании болельщиков. Эйс Костюк обошел по числу набранных голосов удары Мирры Андреевой, Белинды Бенчич, Онс Жабер, Тейлор Таунсенд / Катерины Синяковой, Каролины Муховой и Арины Соболенко.
Забавно, что в игре против Катажины Кавы в матчевом противостоянии Украины и Польши в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг Марта тоже пыталась подать с руки. Но на это раз помешала сетка. Каву Марта одолела со счетом 6:1, 6:2.
ВИДЕО. Издевательский эйс Костюк с руки признан лучшим ударом месяца в Туре
underarm ace 😮💨— wta (@WTA) April 11, 2025
The shot of the month winner for March is.... @marta_kostyuk!
Presented by @CorpayFX pic.twitter.com/2D7uBPoj2K
Sadly it didn't quite work this time... #BJKCup https://t.co/8wKu2Rwv2j pic.twitter.com/Xo08UV89S6— Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 11, 2025
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