Эйс украинской теннисистки Марты Костюк с руки признан лучшим ударом в марте в WTA-Туре.

Эту подачу украинка исполнила на матчболе поединка 1/16 финала турнира WTA 1000 в Майами против Анны Блинковой (6:2, 6:1).

Украинка победила в голосовании болельщиков. Эйс Костюк обошел по числу набранных голосов удары Мирры Андреевой, Белинды Бенчич, Онс Жабер, Тейлор Таунсенд / Катерины Синяковой, Каролины Муховой и Арины Соболенко.

Забавно, что в игре против Катажины Кавы в матчевом противостоянии Украины и Польши в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг Марта тоже пыталась подать с руки. Но на это раз помешала сетка. Каву Марта одолела со счетом 6:1, 6:2.

ВИДЕО. Издевательский эйс Костюк с руки признан лучшим ударом месяца в Туре

underarm ace 😮‍💨



The shot of the month winner for March is.... @marta_kostyuk!



Presented by @CorpayFX pic.twitter.com/2D7uBPoj2K