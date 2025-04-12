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  4. ВИДЕО. Издевательский эйс Костюк с руки признан лучшим ударом месяца в Туре
WTA
12 апреля 2025, 04:48 | Обновлено 12 апреля 2025, 04:49
48
0

ВИДЕО. Издевательский эйс Костюк с руки признан лучшим ударом месяца в Туре

Марта исполнила эту подачу на матчболе против Анны Блинковой в Майами

12 апреля 2025, 04:48 | Обновлено 12 апреля 2025, 04:49
48
0
ВИДЕО. Издевательский эйс Костюк с руки признан лучшим ударом месяца в Туре
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Эйс украинской теннисистки Марты Костюк с руки признан лучшим ударом в марте в WTA-Туре.

Эту подачу украинка исполнила на матчболе поединка 1/16 финала турнира WTA 1000 в Майами против Анны Блинковой (6:2, 6:1).

Украинка победила в голосовании болельщиков. Эйс Костюк обошел по числу набранных голосов удары Мирры Андреевой, Белинды Бенчич, Онс Жабер, Тейлор Таунсенд / Катерины Синяковой, Каролины Муховой и Арины Соболенко.

Забавно, что в игре против Катажины Кавы в матчевом противостоянии Украины и Польши в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг Марта тоже пыталась подать с руки. Но на это раз помешала сетка. Каву Марта одолела со счетом 6:1, 6:2.

ВИДЕО. Издевательский эйс Костюк с руки признан лучшим ударом месяца в Туре

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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