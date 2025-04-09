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  4. ВИДЕО. Эйс Костюк с руки претендует на звание лучшего удара месяца в Туре
WTA
09 апреля 2025, 12:15 | Обновлено 09 апреля 2025, 13:40
529
0

ВИДЕО. Эйс Костюк с руки претендует на звание лучшего удара месяца в Туре

WTA открыла голосование за лучший удар в марте

09 апреля 2025, 12:15 | Обновлено 09 апреля 2025, 13:40
529
0
ВИДЕО. Эйс Костюк с руки претендует на звание лучшего удара месяца в Туре
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Подача Марты Костюк в 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Майами (США) вошла в список лучших ударов марта по версии WTA.

В том матче украинка разгромила представительницу страны 404 Анну Блинкову. Костюк одержала победу со счетом 6:2, 6:1, по ходу поединка выиграв 10 геймов подряд. Марта завершила матч эйсом. Только сделала это максимально издевательским образом – подала с руки.

Отдать свой голос за Марту Костюк можно под публикацией на официальной странице WTA в Instagram, написав в комментариях букву «D».

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Марта Костюк WTA WTA Майами видео
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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