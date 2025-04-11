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  4. Украина – Польша – 1:0. Костюк разгромила Каву, отдав всего три гейма
Кубок Билли Джин Кинг
11 апреля 2025, 17:25 | Обновлено 11 апреля 2025, 17:53
1648
3

Украина – Польша – 1:0. Костюк разгромила Каву, отдав всего три гейма

Марта в двух сетах разобралась с Катажиной и принесла сине-желтым первое очко

11 апреля 2025, 17:25 | Обновлено 11 апреля 2025, 17:53
1648
3
Украина – Польша – 1:0. Костюк разгромила Каву, отдав всего три гейма
ФТУ. Марта Костюк

11 апреля сборная Украины играет против команды Польши в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2025.

Первым на корт вышли Марта Костюк (WTA 25) и Катажина Кава (WTA 156). Украинка одержала уверенную победу в двух сетах, отдав всего три гейма.

Кубок Билли Джин Кинг 2025. Квалификация

Украина – Польша. Первый матч

Марта Костюк – Катажина Кава – 6:1, 6:2

Костюк и Кава впервые провели очное противостояние.

Марта провела десятый одиночный поединок за национальную украинскую команду и добыла восьмую победу.

Следующими на корт выйдут Элина Свитолина и Майя Хвалинская. Третьей игрой матчевого противостояния запланирован парный матч между сестрами Киченок и тандемом Мартина Кубка / Майя Хвалинская.

Украина – Польша – 1:0

  • Марта Костюк – Катажина Кава – 2:0 (6:1, 6:3)

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Марта Костюк Катажина Кава Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Украины по теннису женская сборная Польши по теннису Украина - Польша
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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C.Пеклов
Без нервів й проблем.Чекаємо такого ж від Еліни.
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+5
Олег Мандрівник
8 из 10 за сборную. Вот она реально тянет, когда за сборную
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+2
serhiy
Наше сонечко !
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+2
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