Украина – Польша – 1:0. Костюк разгромила Каву, отдав всего три гейма

11 апреля сборная Украины играет против команды Польши в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2025.

Первым на корт вышли Марта Костюк (WTA 25) и Катажина Кава (WTA 156). Украинка одержала уверенную победу в двух сетах, отдав всего три гейма.

Кубок Билли Джин Кинг 2025. Квалификация

Украина – Польша. Первый матч

Марта Костюк – Катажина Кава – 6:1, 6:2

Костюк и Кава впервые провели очное противостояние.

Марта провела десятый одиночный поединок за национальную украинскую команду и добыла восьмую победу.

Следующими на корт выйдут Элина Свитолина и Майя Хвалинская. Третьей игрой матчевого противостояния запланирован парный матч между сестрами Киченок и тандемом Мартина Кубка / Майя Хвалинская.

Украина – Польша – 1:0