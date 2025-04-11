Украина – Польша – 1:0. Костюк разгромила Каву, отдав всего три гейма
Марта в двух сетах разобралась с Катажиной и принесла сине-желтым первое очко
11 апреля сборная Украины играет против команды Польши в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2025.
Первым на корт вышли Марта Костюк (WTA 25) и Катажина Кава (WTA 156). Украинка одержала уверенную победу в двух сетах, отдав всего три гейма.
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Квалификация
Украина – Польша. Первый матч
Марта Костюк – Катажина Кава – 6:1, 6:2
Костюк и Кава впервые провели очное противостояние.
Марта провела десятый одиночный поединок за национальную украинскую команду и добыла восьмую победу.
Следующими на корт выйдут Элина Свитолина и Майя Хвалинская. Третьей игрой матчевого противостояния запланирован парный матч между сестрами Киченок и тандемом Мартина Кубка / Майя Хвалинская.
Украина – Польша – 1:0
- Марта Костюк – Катажина Кава – 2:0 (6:1, 6:3)
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