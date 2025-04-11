Элина Свитолина – Майя Хвалинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 апреля проходит матчевое противостояние Квалификации Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Польши.

Вторыми на корт выйдут Элины Свитолина (WTA 18) и Майя Хвалинская (WTA 121). Старт матча запланирован на 17:50 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Третьим поединком противостояния запланирован парный матч, на который предварительно заявлены тандема Людмила Киченок / Надежда Киченок и Мартина Кубка / Майя Хвалиская.

Украинка побеждает Польшу 1:0. Первое очко сине-желтым принесла Марта Костюк, которая одолела Катажину Каву.

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