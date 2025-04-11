Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Элина Свитолина – Майя Хвалинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Билли Джин Кинг
11 апреля 2025, 17:50 | Обновлено 11 апреля 2025, 17:59
1612
2

Элина Свитолина – Майя Хвалинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию второй игры матчевого противостояния КБДК Украина – Польша

11 апреля 2025, 17:50 | Обновлено 11 апреля 2025, 17:59
1612
2
Элина Свитолина – Майя Хвалинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФТУ. Элина Свитолина

11 апреля проходит матчевое противостояние Квалификации Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Польши.

Вторыми на корт выйдут Элины Свитолина (WTA 18) и Майя Хвалинская (WTA 121). Старт матча запланирован на 17:50 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Третьим поединком противостояния запланирован парный матч, на который предварительно заявлены тандема Людмила Киченок / Надежда Киченок и Мартина Кубка / Майя Хвалиская.

Украинка побеждает Польшу 1:0. Первое очко сине-желтым принесла Марта Костюк, которая одолела Катажину Каву.

РАСПИСАНИЕ

АНОНС

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
ВИДЕО. Цуренко, которая не играла с ноября 2024, приехала на матчи сборной
Украина – Польша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина – Польша – 1:0. Костюк разгромила Каву, отдав всего три гейма
Майя Хвалинская Элина Свитолина смотреть онлайн Украина - Польша женская сборная Украины по теннису женская сборная Польши по теннису Кубок Билли Джин Кинг
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Переговоры начаты. Итальянский гранд подпишет звезду сборной Украины
Футбол | 11 апреля 2025, 03:50 6
Переговоры начаты. Итальянский гранд подпишет звезду сборной Украины
Переговоры начаты. Итальянский гранд подпишет звезду сборной Украины

Георгия Судакова очень хочет Наполи

Майк Тайсон назвал трех лучших боксеров современности
Бокс | 11 апреля 2025, 07:42 4
Майк Тайсон назвал трех лучших боксеров современности
Майк Тайсон назвал трех лучших боксеров современности

В свой список Майк включил Дэвиса, Кроуфорда и Бенавидеса

СВИТОЛИНА: «В командных соревнованиях никогда не знаешь, чего ожидать»
Теннис | 11.04.2025, 03:32
СВИТОЛИНА: «В командных соревнованиях никогда не знаешь, чего ожидать»
СВИТОЛИНА: «В командных соревнованиях никогда не знаешь, чего ожидать»
13 лет ожидания. Украина в Кубке Билли Джин Кинг: если не сейчас, то когда?
Теннис | 11.04.2025, 08:00
13 лет ожидания. Украина в Кубке Билли Джин Кинг: если не сейчас, то когда?
13 лет ожидания. Украина в Кубке Билли Джин Кинг: если не сейчас, то когда?
На Винисиуса нашлись претенденты в Европе. Готовятся 300 миллионов евро
Футбол | 11.04.2025, 12:19
На Винисиуса нашлись претенденты в Европе. Готовятся 300 миллионов евро
На Винисиуса нашлись претенденты в Европе. Готовятся 300 миллионов евро
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
chevars
Наша матуся проти їхньої молодки. Вперед, Еліно!
Ответить
+1
chevars
Польська кнопка бойова. А Еліні слід переходити із тренувального стану до ігрового
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Побили действующего обладателя. Турецкий клуб впервые выиграл еврокубок
Побили действующего обладателя. Турецкий клуб впервые выиграл еврокубок
10.04.2025, 10:25
Волейбол
Мбаппе после позора с Арсеналом требует у Переса трансфер звезды Франции
Мбаппе после позора с Арсеналом требует у Переса трансфер звезды Франции
10.04.2025, 09:30 3
Футбол
Кроуфорд назвал пять лучших боксеров в истории. Включил ли Усика?
Кроуфорд назвал пять лучших боксеров в истории. Включил ли Усика?
09.04.2025, 23:39
Бокс
Хаби Алонсо поставил Реалу ультиматум. Он возглавит клуб при одном условии
Хаби Алонсо поставил Реалу ультиматум. Он возглавит клуб при одном условии
10.04.2025, 08:18 3
Футбол
Чемпион мира: «Украинец – сильный боксер. Вы увидите зрелище на ринге»
Чемпион мира: «Украинец – сильный боксер. Вы увидите зрелище на ринге»
10.04.2025, 12:20
Бокс
День боевых ничьих. Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Европы
День боевых ничьих. Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Европы
11.04.2025, 06:23 3
Футбол
Барселона – Боруссия Д – 4:0. Банду Флика – не остановить. Видеообзор матча
Барселона – Боруссия Д – 4:0. Банду Флика – не остановить. Видеообзор матча
10.04.2025, 01:15 4
Футбол
Пять игроков Реала уйдут из клуба после болезненного поражения в ЛЧ
Пять игроков Реала уйдут из клуба после болезненного поражения в ЛЧ
10.04.2025, 08:36 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем