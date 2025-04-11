13 лет ожидания. Украина в Кубке Билли Джин Кинг: если не сейчас, то когда?

11 и 12 апреля женская сборная Украины по теннису проведет матчевые противостояния Кубка Билли Джин Кинг 2025 в группе Е.

Сине-желтые сыграют против команд Польши и Швейцарии. Поединки пройдут на грунтовом корте спортивного комплекса Radomskie Centrum Sportu в польском городе Радом.

В финальную часть КБДК выйдет команда, которая станет первой в группе.

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Кратко о сборной Украины

Наконец-то сборная Украины собрала сильнейший состав. Да, можно говорить про Даяну Ястремскую вместо Катарины Завацкой, но два первых номера нашей страны в заявке – Элина Свитолина и Марта Костюк. Именно Элина и Марта с 90% вероятностью будут играть в одиночных встречах, и присутствие Даяны вряд ли что-то бы изменило.

Что касается парных матчей, то в сборную приехали обе сестры Киченок – Людмила и Надежда. В идеале, именно они и представят нашу команду.

О сборной Польши и Иге Свентек

Когда слышится и видится Польша в теннисном мире, то всегда на ум приходит Ига Свентек. Но вторая ракетка мира не поможет своей сборной. У Иги действительно трудный 2025 год – ни одного трофея, странные поражения и далеко не оптимальная форма. А болельщики сыпят соль на рану, обвиняя именитую теннисистку в неправильном поведении и излишних эмоциях.

Поскольку теннис, в первую очередь, индивидуальный вид спорта, а после Квалификации КБДК в женском Туре стартуют крупные турниры на европейском грунте, Ига приняла правильное решение отказаться от участия за сборную. Тем более, что ей доказывать? Она чуть ли не в одиночку тащила команду в финальном этапе КБДК-2024 и на United Cup 2025.

Потеря Свентек – не единственная проблема Польши. Не сыграет и вторая ракетка страны Магдалена Френх из-за проблем с запястьем. В итоге польская команда собрала тот состав, который могла: Магда Линетт, Катаржина Кава, Майя Хвалинская и Мартина Кубка.

Линетт – сильнейшая из выше перечисленных. В 2025 на ее счету четвертьфиналы в Абу-Даби и Майами, а также 3-й раунд в Дохе. Магде уже 33 года. Ее наилучшим достижением за карьеру является полуфинал Australian Open 2023. Что касается выступлений на грунте, то у Линетт на уровне Тура 53 победы и 60 поражений. Правда, свой последний из трех трофеев она выиграла в 2024 году в Праге на глине.

Катаржина Кава, Майя Хвалинская – это уровень турниров WTA 125. Кубка – явная резервистка, выступающая на соревнованиях ITF. Понятно, что нельзя недооценивать, впрочем как и любую соперницу, но, смотря правде в глаза, только Магда действительно может создать проблемы как и Элине, так и Марте (с Линетт должна будет сыграть Свитолина).

Да и парниц у Польши нет. Вспоминая прошлогоднее противостояние Украины с Румынией – «пару точно выиграем!». Только пожалуйста, теперь действительно «точно»...

О сборной Швейцарии и Белинде Бенчич

Если у Польши не сыграет вторая ракетка мира, то у Швейцарии отсутствует олимпийская чемпионка 2020 года Белинда Бенчич. 28-летняя швейцарка, успевшая побывать на четвертой строчке рейтинга WTA, уйти в декрет, родить ребенка и более чем удачно вернуться в Тур, сослалась на усталость.

И Белинду тоже можно понять. В сезоне 2025 года на ее счету уже 25 поединков. И это учитывая, что 2024-й она завершила только в начале декабря. Усилила бы Белинда свою сборную? Однозначно. Но Швейцарии придется довольствоваться менее статусными теннисистками.

Лидером у швейцарок является Виктория Голубич. 32-летняя теннисистка с одноручным бекхэндом, который не так часто встретишь в женском Туре. Но, если честно, главная проблема Швейцарии даже не в отсутствии Бенчич или аутформе имеющихся спортсменок. Проблема в покрытии. Поставьте Голубич на траву или индор – тогда будет интересно.

27-летняя Жиль Тайхман – второй номер страны. Некогда перспективная теннисистка, фамилию которой так и хочется написать по аналогии с фамилией «Гризманн», так и не раскрылась. Даже к матчам за сборную она подошла с лузстриком в два поединка, причем оба проиграла на кортах Анталии на турнирах категории WTA 125.

В 2025 на счету Жиль есть трофей в Мумбае (WTA 125), но опять же – на харде. Швейцария – это не про грунт. Да и таже Бенчич Олимпиаду выиграла на харде в Токио, а за карьеру ни разу не доходила до финала в Туре на глине. Серый грунт в Чарльстоне – явно не в счет.

В заявке Швейцарии есть Сюзан Бандекки и Селин Наеф. Вряд ли они выйдут против Украины, в частности потому, что с Польшей они сыграли только в паре.

К слову, польки уже разгромили швейцарок 3:0. Так что Украине ни при каких раскладах нельзя проигрывать «бело-красным».

ФОТО. Тренировка сборной Украины в Радоме

Шансы и детальнее о сборной Украины

Прежде, чем начать, хочется отметить – приятнее играть в статусе андердога. Ведь тогда, при неудаче, всегда можно сослаться (и я сейчас про хейтеров, а не теннисисток) на сильный уровень соперниц. А когда сборная идет фаворитом – ожидания велики.

Украинки – действительно главные претендентки на победу в группе и выход в финальную часть неофициального чемпионата мира по теннису. А как иначе, если у нас две теннисистки из топ-25, а у соперниц на две команды только одна в топ-30? И да: пара, пара, пара... Только у украинок есть сыгранный и профильный тандем.

Все болельщики (как и наши теннисистки) подходят к матчам с хорошим настроением. Все мы понимаем, что просто обязаны. Даже не кому-то, не стране, а самим себе. Доказать и показать уровень, пробиться в финальную восьмерку и уже там бороться за трофей.

После реформы Кубка Федерации на Кубок Билли Джин Кинг украинская сборная ни разу не играла в финальной части обновленной версии турнира. А вообще за шанс стать лучшими в мире украинки в последний раз цеплялись аж 13 лет назад.

Элина Свитолина – лидер сборной. В 2025 году 17 матчей и 11 побед. Элина удачно вернулась после операции осенью 2024 года, дошла до четвертьфинала Australian Open и уже запрыгнула в первую двадцатку рейтинга. Что покажет на грунте? Будем смотреть, но Свитолина универсальная и опытная, так что не должно быть особых проблем.

Марта Костюк неудачно начала сезон, но сослалась на слабую подготовку из-за травмы мышц живота. Дальше игра пошла получше, в частности удалось добраться до четвертьфинала в Дохе. Все мы ждем от Марты какого-то прорыва и надеюсь, что он случится в 2025. А пока желаем удачно отыграть за сборную. Что касается статистики в 2025 году, то на счету Костюк 18 поединков и 10 побед.

Катарина Завацкая не играла с февраля, получив травму в Брисбене в свой день рождения. Катарина вряд ли выступит и пока не видно плоды сотрудничества с Ильей Марченко, но Завацкая – максимально добрая и позитивная девушка. Так что нужная и правильная поддержка гарантирована. Да и дань уважения Катарине точно стоит отдать за игры против Австрии в плей-офф КБДК (3:2), где она принесла два очка.

Людмила Киченок и Надежда Киченок... Вечный вопрос: почему не играют вместе в Туре? Ответ известен уже давно – возникают ссоры и споры. Но вот по редким общим результатам так и не скажешь: финал Чарльстона в 2024, четвертьфинал Олимпиады, финал в Линце в 2025. Хочется действительно быть уверенным, что пару мы точно выиграем. Только и всего!

В 2025 постоянные смены напарниц у Надежды пока что результатов не принесли, а Людмила только нащупывает связь с Софией Кенин.

Капитан – Илья Марченко. Для опытного и еще действующего теннисиста это будет второй и третий поединок в качестве капитана. Дебют состоялся в ноябре, когда сине-желтые выгрызли победу у Австрии. Как отметил сам Илья, ему важно не вмешивать в процесс подготовки, а правильно сделать выбор нужных теннисисток и настроить их. Ну а во время матча делать нужные подсказки.

Заключение, прогноз и пожелание

Вскользь делал отсылки на болезненное поражение Украины от Румынии в апреле прошлого года. Сейчас не хочется о плохом, но ведь на ошибках нужно учиться? Тогда в Федерации сделали вывод убрать Михаила Филиму, но проблема было явно не в капитане.

Проблема была в составе. И сейчас ее нет. А вот у соперниц – все наоборот. Как бы язвительно не звучала фраза «пару точно выиграем», так оно, по крайней мере, и должно быть. Сестры Киченок – большие профессионалы, и тогда, против Анны Богдан и Жаклин Кристиан, был просто не их день.

Да и не нужно надеяться на пару. Это подстраховка. Все решить в одиночках – более чем под силу и Элине, и Марте.

Желаем нашим теннисисткам удачи и верим в их победу! С позитивным настроем и улыбкой на лице!

Заявки сборных

Польша:

Магда Линетт (WTА 30 – одиночный рейтинг / 95 – парный)

Майя Хвалинская (WTA 121 / 104)

Катаржина Кава (WTA 156 / 135)

Мартина Кубка (WTA 361 / 135)

Украина:

Элина Свитолина (WTA 18 – одиночный рейтинг / –)

Марта Костюк (WTA 25 / 57)

Катарина Завацкая (269 / 623)

Людмила Киченок (– / 9)

Надежда Киченок (– / 49)

Швейцария:

Виктория Голубич (WTA 93 – одиночный рейтинг / 393 – парный)

Жиль Тайхман (WTA 96 / 440)

Селин Наеф (WTA 178 / 142)

Сюзан Бандекки (WTA 189 / –)

Расписание противостояний в группе Е (Квалификация КБДК):