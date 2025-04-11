Украина – Польша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния Квалификации Кубка Билли Джин Кинг
11 апреля женская сборная Украины по теннису проведет первое матчевое противостояние в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг в группе Е.
В пятницу украинки поборются против команды Польши. Поединки пройдут на грунтовых кортах польского города Радом. Старт первой игры запланирован на 16:00 по Киеву.
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Противостояние состоит из трех матчей: два одиночных и один парный. Кто с кем сыграет пока что точно неизвестно, но предварительно в одиночнах нас ждут поединки Элина Свитолина – Магда Линетт, Марта Костюк – Катаржина Кава.
В группе Е также выступает команда Швейцарии. В четверг швейцарки потерпели поражение от Польши со счетом 0:3. В финальный этап КБДК выйдет сборная, которая выиграет группу.
В субботу, 12 апреля, сине-желтые встретятся со сборной Швейцарии.
Заявки сборных Украины и Польши
Украина:
- Элина Свитолина (WTA 18 – одиночный рейтинг / –)
- Марта Костюк (WTA 25 / 57)
- Катарина Завацкая (269 / 623)
- Людмила Киченок (– / 9)
- Надежда Киченок (– / 49)
Польша:
- Магда Линетт (WTА 30 – одиночный рейтинг / 95 – парный)
- Майя Хвалинская (WTA 121 / 104)
- Катаржина Кава (WTA 156 / 135)
- Мартина Кубка (WTA 361 / 135)
Украина – Польша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матчей доступна на YouTube-канале Setanta Sports.
Расписание противостояний в группе Е (Квалификация КБДК):
- 10.04. Польша – Швейцария – 3:0
- 11.04. Швейцария – Украина
- 12.04. Польша – Украина
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