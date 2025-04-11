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  4. Украина – Польша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Билли Джин Кинг
11 апреля 2025, 04:15 |
55
0

Украина – Польша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния Квалификации Кубка Билли Джин Кинг

11 апреля 2025, 04:15 |
55
0
Украина – Польша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФТУ

11 апреля женская сборная Украины по теннису проведет первое матчевое противостояние в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг в группе Е.

В пятницу украинки поборются против команды Польши. Поединки пройдут на грунтовых кортах польского города Радом. Старт первой игры запланирован на 16:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Противостояние состоит из трех матчей: два одиночных и один парный. Кто с кем сыграет пока что точно неизвестно, но предварительно в одиночнах нас ждут поединки Элина Свитолина – Магда Линетт, Марта Костюк – Катаржина Кава.

В группе Е также выступает команда Швейцарии. В четверг швейцарки потерпели поражение от Польши со счетом 0:3. В финальный этап КБДК выйдет сборная, которая выиграет группу.

В субботу, 12 апреля, сине-желтые встретятся со сборной Швейцарии.

Заявки сборных Украины и Польши

Украина:

  • Элина Свитолина (WTA 18 – одиночный рейтинг / –)
  • Марта Костюк (WTA 25 / 57)
  • Катарина Завацкая (269 / 623)
  • Людмила Киченок (– / 9)
  • Надежда Киченок (– / 49)

Польша:

  • Магда Линетт (WTА 30 – одиночный рейтинг / 95 – парный)
  • Майя Хвалинская (WTA 121 / 104)
  • Катаржина Кава (WTA 156 / 135)
  • Мартина Кубка (WTA 361 / 135)

Украина – Польша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матчей доступна на YouTube-канале Setanta Sports.

Расписание противостояний в группе Е (Квалификация КБДК):

  • 10.04. Польша Швейцария – 3:0
  • 11.04. Швейцария – Украина
  • 12.04. Польша – Украина
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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