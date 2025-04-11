11 апреля женская сборная Украины по теннису проведет первое матчевое противостояние в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг в группе Е.

В пятницу украинки поборются против команды Польши. Поединки пройдут на грунтовых кортах польского города Радом. Старт первой игры запланирован на 16:00 по Киеву.

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Противостояние состоит из трех матчей: два одиночных и один парный. Кто с кем сыграет пока что точно неизвестно, но предварительно в одиночнах нас ждут поединки Элина Свитолина – Магда Линетт, Марта Костюк – Катаржина Кава.

В группе Е также выступает команда Швейцарии. В четверг швейцарки потерпели поражение от Польши со счетом 0:3. В финальный этап КБДК выйдет сборная, которая выиграет группу.

В субботу, 12 апреля, сине-желтые встретятся со сборной Швейцарии.

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Заявки сборных Украины и Польши

Украина:

Элина Свитолина (WTA 18 – одиночный рейтинг / –)

Марта Костюк (WTA 25 / 57)

Катарина Завацкая (269 / 623)

Людмила Киченок (– / 9)

Надежда Киченок (– / 49)

Польша:

Магда Линетт (WTА 30 – одиночный рейтинг / 95 – парный)

Майя Хвалинская (WTA 121 / 104)

Катаржина Кава (WTA 156 / 135)

Мартина Кубка (WTA 361 / 135)

Украина – Польша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матчей доступна на YouTube-канале Setanta Sports.

Расписание противостояний в группе Е (Квалификация КБДК):

10.04. Польша – Швейцария – 3:0

– Швейцария – 3:0 11.04. Швейцария – Украина

Швейцария – Украина 12.04. Польша – Украина

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