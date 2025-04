Польша разгромила Швейцарию и стала формальным лидером в группе с Украиной

Женская сборная Польши по теннису переиграла команду Швейцарии со счетом 3:0 в матчевом противостоянии Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2025.

10 апреля польские теннисистки выиграли два одиночных матча и один парный.

В одиночках победы Польше принесли Катаржина Кава (WTA 156) и Магда Линетт (WTA 30). Они переиграли Жиль Тайхман (WTA 96) и Викторию Голубич (WTA 93) соответственно.

В парной игре сошлись тандемы Майя Хвалинская / Мартина Кубка и Селин Наеф / Жиль Тайхман. Представительницы Польши одержали победу в трех сетах.

Польша и Швейцария играют в одной группе с Украиной. 11 апреля сине-желтые встретятся с польской сборной, а 12 апреля – со швейцарской.

Противостояния проходят на грунтовом корте в городе Радом. Победитель группы квалифицируется в финальный этап КБДК.

Благодаря победе над Швейцарией Польша стала формальным лидером группы.

Кубок Билли Джин Кинг. Квалификация

Польша – Швейцария – 3:0

Катаржина Кава – Жиль Тайхман – 5:7, 6:4, 6:2

– Жиль Тайхман – 5:7, 6:4, 6:2 Магда Линетт – Виктория Голубич – 6:4, 6:3

– Виктория Голубич – 6:4, 6:3 Майя Хвалинская / Мартина Кубка – Селин Наеф / Жиль Тайхман – 6:3, 4:6, 6:2

Расписание противостояний в группе Е (Квалификация КБДК):

10.04. Польша – Швейцария – 3:0

Польша – Швейцария – 3:0 11.04. Швейцария – Украина

Швейцария – Украина 12.04. Польша – Украина

Poland push ahead 🇵🇱



Katarzyna Kawa wins her first ever singles match for her country, defeating Jil Teichmann 5-7, 6-4, 6-2 to give Poland a 1-0 tie lead over Switzerland!#BJKCup pic.twitter.com/2hpfDXwQNB — Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 10, 2025

Polish perfection 👌



Magda Linette secures the tie for Poland over Switzerland in front of brilliant home support in Radom 🇵🇱 pic.twitter.com/gr48MkWL11 — Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 10, 2025