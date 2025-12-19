Костюк одержала первую победу на выставочном турнире WTL в Бенгалуру
Марта выиграла матч у Магды Линетт в противостоянии Kites и Falcons
Украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Магду Линетт на выставочном командном турнире World Tennis League в Бенгалуру (Индия).
Украинка и полька открыли очное противостояние команд Aussie Mavericks Kites («Коршуны») и Game Changers Falcons («Соколы»). Встреча Марты и Магды, которая состояла из одного сета, завершилась со счетом 6:4 в пользу Костюк.
Марта одержала первую победу на WTL. Ранее она уступила Элине Свитолиной и Пауле Бадосе.
World Tennis League. 19 декабря
Aussie Mavericks Kites – Game Changers Falcons
Марта Костюк – Магда Линетт – 6:4
Далее Марта сыграет вместе с Дхакшинешваром Суреши в миксте против тандема Рохан Бопанна / Сахая Ямалапалли.
В противостоянии Kites и Falcons также запланированы поединки Рохан Бопанна / Даниил Медведєв – Ник Кирьос / Дхакшинешвар Суреши.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Коуч планирует взять паузу
Горняки сумели опередить в рейтинге турецкий Галатасарай