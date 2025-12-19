Костюк одержала первую победу на выставочном турнире WTL в Бенгалуру

Украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Магду Линетт на выставочном командном турнире World Tennis League в Бенгалуру (Индия).

Украинка и полька открыли очное противостояние команд Aussie Mavericks Kites («Коршуны») и Game Changers Falcons («Соколы»). Встреча Марты и Магды, которая состояла из одного сета, завершилась со счетом 6:4 в пользу Костюк.

Марта одержала первую победу на WTL. Ранее она уступила Элине Свитолиной и Пауле Бадосе.

World Tennis League. 19 декабря

Aussie Mavericks Kites – Game Changers Falcons

Марта Костюк – Магда Линетт – 6:4

Далее Марта сыграет вместе с Дхакшинешваром Суреши в миксте против тандема Рохан Бопанна / Сахая Ямалапалли.

В противостоянии Kites и Falcons также запланированы поединки Рохан Бопанна / Даниил Медведєв – Ник Кирьос / Дхакшинешвар Суреши.