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WTA
06 мая 2025, 19:25 | Обновлено 06 мая 2025, 19:26
823
1

ВИДЕО. Второй месяц подряд за Украиной! Удар Свитолиной – лучший в апреле

Форхенд Элины в игре с Данилович в финале Руана стал лучшим ударом в прошедшем месяце

06 мая 2025, 19:25 | Обновлено 06 мая 2025, 19:26
823
1
ВИДЕО. Второй месяц подряд за Украиной! Удар Свитолиной – лучший в апреле
WTA. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина победила в номинации от WTA «лучший удар в апреле».

Элина пробила эффектный форхенд в финале турнира WTA 250 против Ольги Данилович, который по итогу выиграла в двух сетах и завоевала трофей.

Конкурентками украинки были: Пейтон Стернс, Юле Нимайер, Арина Соболенко, Мирра Андреева, тандем Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик и Катерина Синякова.

Второй месяц подряд награда лучший удар достается украинской теннисистке. В марте лучшим ударом был признан эйс с руки в исполнении Марты Костюк в Майами.

ВИДЕО. Второй месяц подряд за Украиной! Удар Свитолиной – лучший в апреле

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видео Элина Свитолина WTA WTA Руан
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Андрій Заліщук
Супер!!!
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