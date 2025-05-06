Первая ракетка Украины Элина Свитолина победила в номинации от WTA «лучший удар в апреле».

Элина пробила эффектный форхенд в финале турнира WTA 250 против Ольги Данилович, который по итогу выиграла в двух сетах и завоевала трофей.

Конкурентками украинки были: Пейтон Стернс, Юле Нимайер, Арина Соболенко, Мирра Андреева, тандем Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик и Катерина Синякова.

Второй месяц подряд награда лучший удар достается украинской теннисистке. В марте лучшим ударом был признан эйс с руки в исполнении Марты Костюк в Майами.

ВИДЕО. Второй месяц подряд за Украиной! Удар Свитолиной – лучший в апреле