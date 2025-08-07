Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Неудержимый Суарес, кто оформил хет-трик за шесть минут? Матчи Кубка лиг
07.08.2025 04:30 – FT 1 : 0
07 августа 2025, 10:13
Неудержимый Суарес, кто оформил хет-трик за шесть минут? Матчи Кубка лиг

В ночь на 7 августа состоялись семь поединков ежегодного североамериканского турнира

Неудержимый Суарес, кто оформил хет-трик за шесть минут? Матчи Кубка лиг
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Муриэль

В ночь на 7 августа состоялись семь матчей Кубка лиг, где участвуют по 18 команд из MLS и чемпионата Мексики. Это ежегодный североамериканский турнир по футболу, который проводится между клубами MLS (США и Канада) и Лиги MX (Мексика).

«Интер Майами» пропустил первым, но сумел перевернуть ситуацию и одолел «Пумас» со счетом 3:1. Главным героем встречи стал уругвайский форвард Луис Суарес, который забил гол и отдал две результативные передачи.

«Орландо Сити» одержал разгромную победу в противостоянии с «Некаксой». Колумбиец Луис Муриэль записал в свой актив хет-трик, аргентинец Мартин Охеда отметился дублем.

Кубок лиг, 7 августа

Орландо Сити – Некакса – 5:1
Голы: Охеда, 14, 51, Муриэль, 35, 37, 45+1 – Пенья, 71

Атланта Юнайтед – Атлас – 4:1
Голы: Тиаре, 8 (пен), Миранчук, 33, Лобжанидзе, 38, Тогаси, 68 – Гонсалес, 83

Интер Майами – УНАМ Пумас – 3:1
Голы: Де Пауль, 45, Суарес, 59 (пен), Альенде, 69 – Рувалкаба, 34

Миннесота Юнайтед – Атлетико Сан-Луис – 0:2
Голы: Педру Жоау, 45+1, Перес, 89

Реал Солт-Лейк – Керетаро – 1:0
Гол: Охеда, 32

Сиэтл Саундерс – Клуб Тихуана – 2:1
Голы: Де Росарио, 56, Мусовски, 88 – Кастаньеда, 45+4

Клуб Америка – Портленд Тимберс – 1:1 (пен – 5:3)
Голы: Хуарес, 53 – Ласситер, 7

«Невероятно горжусь». Сон Хын Мин прокомментировал трансфер в Лос-Анджелес
Цапли в четвертьфинале. Интер Майами без Месси одолел Пумас
ОФИЦИАЛЬНО. Сон Хын Мин стал игроком Лос-Анджелеса
Major League Soccer (MLS) Орландо Сити Некакса Атланта Юнайтед Атлас (Мексика) Интер Майами УНАМ Пумас Миннесота Юнайтед Атлетико Сан-Луис Реал Солт-Лейк Керетаро Сиэтл Саундерс Тихуана Америка Мехико Портленд Тимберс Луис Суарес Луис Муриэль
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
andrsad1969
Цікавий заголовок. Хто ж таки оформив хет трик за 6 хвилин? Муріель впорався за 11 хвилин. Про когось забули чи неправильно порахували хвилини?
