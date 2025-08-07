Неудержимый Суарес, кто оформил хет-трик за шесть минут? Матчи Кубка лиг
В ночь на 7 августа состоялись семь поединков ежегодного североамериканского турнира
В ночь на 7 августа состоялись семь матчей Кубка лиг, где участвуют по 18 команд из MLS и чемпионата Мексики. Это ежегодный североамериканский турнир по футболу, который проводится между клубами MLS (США и Канада) и Лиги MX (Мексика).
«Интер Майами» пропустил первым, но сумел перевернуть ситуацию и одолел «Пумас» со счетом 3:1. Главным героем встречи стал уругвайский форвард Луис Суарес, который забил гол и отдал две результативные передачи.
«Орландо Сити» одержал разгромную победу в противостоянии с «Некаксой». Колумбиец Луис Муриэль записал в свой актив хет-трик, аргентинец Мартин Охеда отметился дублем.
Кубок лиг, 7 августа
Орландо Сити – Некакса – 5:1
Голы: Охеда, 14, 51, Муриэль, 35, 37, 45+1 – Пенья, 71
Атланта Юнайтед – Атлас – 4:1
Голы: Тиаре, 8 (пен), Миранчук, 33, Лобжанидзе, 38, Тогаси, 68 – Гонсалес, 83
Интер Майами – УНАМ Пумас – 3:1
Голы: Де Пауль, 45, Суарес, 59 (пен), Альенде, 69 – Рувалкаба, 34
Миннесота Юнайтед – Атлетико Сан-Луис – 0:2
Голы: Педру Жоау, 45+1, Перес, 89
Реал Солт-Лейк – Керетаро – 1:0
Гол: Охеда, 32
Сиэтл Саундерс – Клуб Тихуана – 2:1
Голы: Де Росарио, 56, Мусовски, 88 – Кастаньеда, 45+4
Клуб Америка – Портленд Тимберс – 1:1 (пен – 5:3)
Голы: Хуарес, 53 – Ласситер, 7
VAMOOOSSSS 🖤 @LeaguesCup QUARTERFINALS 🔜 pic.twitter.com/Cj1T9OYwJH— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 7, 2025
This is gonna hit different on the Hulu doc 🤪 pic.twitter.com/t0oZ64iZcl— Orlando City SC (@OrlandoCitySC) August 7, 2025
We build on this 👏 pic.twitter.com/XAGJpmiC64— Atlanta United FC (@ATLUTD) August 7, 2025
¡GRAN TRIUNFO POTOSINO EN EL ÚLTIMO PARTIDO DE LA LEAGUES CUP 2025! 👏🏼#LoQueNosUne #ConAlmaPotosina #LeaguesCup2025 pic.twitter.com/rezXsclOVV— Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) August 7, 2025
Wrapped up Leagues Cup with a W pic.twitter.com/6NoWUFsZhi— Real Salt Lake (@realsaltlake) August 7, 2025
Finaliza el partido en Austin. 🦅 pic.twitter.com/V1zRJOW3D4— Club América (@ClubAmerica) August 7, 2025
THREE-FOR-THREE 🙌 pic.twitter.com/eKivqIAdnL— Seattle Sounders FC (@SoundersFC) August 7, 2025
