Виктор ЛЕОНЕНКО: «В этом провальном трансфере Динамо виноват Суркис»

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко оценил шансы «бело-синих» в борьбе за чемпионство, а также раскритиковал президента Игоря Суркиса из-за трансфера румынского форварда Владислава Бленуце.

– Динамо во втором круге сможет побороться за чемпионство или девять очков не отыграть?

– Шансов на чемпионство нет никаких. Думаю, «Динамо» будет бороться с «Полесьем» за третье место. Хотя у нас все команды практически одинаковые. Тот же «Шахтер» теряет очки там, где не должен этого делать.

– «Динамо» потратило на трансфер Бленуце два миллиона долларов, но он так и не заиграл, уже ходят слухи, что он покинет киевлян. Кто виноват в этом провальном переходе?

– Это называется – привет, любители. Ответ только один, в этом провальном трансфере виноват Игорь Михайлович, он же купил этого «политика». Суркису нужно слушать серьезных находящихся рядом людей – Бессонова и Заварова. Я уверен, если бы они увидели Бленуце, то сразу сказали бы, что он не нужен, – сказал Леоненко.

В этом сезоне Бленуце провел десять матчей, в которых забил один гол. Контракт нападающего истекает в июне 2030 года, а его трансферная стоимость составляет 1,5 млн евро.