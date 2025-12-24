Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «В этом провальном трансфере Динамо виноват Суркис»
Украина. Премьер лига
24 декабря 2025, 09:03 |
1528
1

Виктор ЛЕОНЕНКО: «В этом провальном трансфере Динамо виноват Суркис»

Экс-игрок киевского клуба раскритиковал приобретение румынского форварда Владислава Бленуце

24 декабря 2025, 09:03 |
1528
1 Comments
Виктор ЛЕОНЕНКО: «В этом провальном трансфере Динамо виноват Суркис»
ФК Динамо Киев

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко оценил шансы «бело-синих» в борьбе за чемпионство, а также раскритиковал президента Игоря Суркиса из-за трансфера румынского форварда Владислава Бленуце.

– Динамо во втором круге сможет побороться за чемпионство или девять очков не отыграть?

– Шансов на чемпионство нет никаких. Думаю, «Динамо» будет бороться с «Полесьем» за третье место. Хотя у нас все команды практически одинаковые. Тот же «Шахтер» теряет очки там, где не должен этого делать.

– «Динамо» потратило на трансфер Бленуце два миллиона долларов, но он так и не заиграл, уже ходят слухи, что он покинет киевлян. Кто виноват в этом провальном переходе?

– Это называется – привет, любители. Ответ только один, в этом провальном трансфере виноват Игорь Михайлович, он же купил этого «политика». Суркису нужно слушать серьезных находящихся рядом людей – Бессонова и Заварова. Я уверен, если бы они увидели Бленуце, то сразу сказали бы, что он не нужен, – сказал Леоненко.

В этом сезоне Бленуце провел десять матчей, в которых забил один гол. Контракт нападающего истекает в июне 2030 года, а его трансферная стоимость составляет 1,5 млн евро.

По теме:
Леоненко назвал единственного игрока Динамо, к которому нет претензий
Зима для Динамо: Суркис дернул стоп-кран, Костюк заюзал default settings
Назван лучший игрок житомирского Полесья в декабре 2025 года
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Владислав Бленуце Игорь Суркис Виктор Леоненко
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(28)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ТЦК и СП выступил с благодарностью бывшему игроку Динамо и сборной Украины
Футбол | 24 декабря 2025, 07:02 0
ТЦК и СП выступил с благодарностью бывшему игроку Динамо и сборной Украины
ТЦК и СП выступил с благодарностью бывшему игроку Динамо и сборной Украины

Благодарность получил Александр Алиев

Довбик имеет сенсационный вариант продолжения карьеры, где может заработать
Футбол | 23 декабря 2025, 23:42 3
Довбик имеет сенсационный вариант продолжения карьеры, где может заработать
Довбик имеет сенсационный вариант продолжения карьеры, где может заработать

Артем, кроме клубов АПЛ, имеет возможность переехать в Саудовскую Аравию

Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
Футбол | 24.12.2025, 07:19
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Футбол | 23.12.2025, 08:20
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины
Футбол | 23.12.2025, 18:44
Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины
Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vovei
Еще не вечер.
Ответить
-1
Популярные новости
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
22.12.2025, 08:23 37
Футбол
В Канаде умер олимпийский чемпион из Украины, тренер двух легенд
В Канаде умер олимпийский чемпион из Украины, тренер двух легенд
23.12.2025, 20:34 1
Другие виды
Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры
Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры
23.12.2025, 09:17 13
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру
22.12.2025, 20:23 1
Футбол
Усик выступил с неожиданным обращением к Тайсону Фьюри
Усик выступил с неожиданным обращением к Тайсону Фьюри
23.12.2025, 00:16
Бокс
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
22.12.2025, 08:45 6
Бокс
Маркевич считает футболиста Динамо одним из лучших в Премьер-лиге
Маркевич считает футболиста Динамо одним из лучших в Премьер-лиге
22.12.2025, 17:47 3
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Он решил уйти из бокса, потому что психологически истощен»
Энтони ДЖОШУА: «Он решил уйти из бокса, потому что психологически истощен»
24.12.2025, 01:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем