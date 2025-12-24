Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Костюк даст шанс футболисту, в котором разочаровался Шовковский
Украина. Премьер лига
24 декабря 2025, 08:02 |
Костюк даст шанс футболисту, в котором разочаровался Шовковский

Диалло поедет с командой на зимние сборы

Костюк даст шанс футболисту, в котором разочаровался Шовковский
ФК Динамо. Самба Диалло

Главный тренер Игорь Костюк решил дать шанс легионеру проявить себя в «Динамо».

По информации «ТаТоТаке», 22-летний сенегалец Самба Диалло примет участие в январских сборах первой команды.

Диалло недавно вернулся из аренды в иерусалимском «Хапоэле», где в 19 поединках африканец отличился 3 забитыми мячами, однако после этого не получал игровой практики и не тренировался с основной командой «Динамо».

Ранее сообщалось, что на Диалло не рассчитывает Шовковский и хочет указать ему на дверь.

По теме:
В Металлисте 1925 рассказали, что ждут от Вереса после скандального матча
Зима для Динамо: Суркис дернул стоп-кран, Костюк заюзал default settings
Назван лучший игрок житомирского Полесья в декабре 2025 года
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Костюк Самба Диалло
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
