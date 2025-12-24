Костюк даст шанс футболисту, в котором разочаровался Шовковский
Диалло поедет с командой на зимние сборы
Главный тренер Игорь Костюк решил дать шанс легионеру проявить себя в «Динамо».
По информации «ТаТоТаке», 22-летний сенегалец Самба Диалло примет участие в январских сборах первой команды.
Диалло недавно вернулся из аренды в иерусалимском «Хапоэле», где в 19 поединках африканец отличился 3 забитыми мячами, однако после этого не получал игровой практики и не тренировался с основной командой «Динамо».
Ранее сообщалось, что на Диалло не рассчитывает Шовковский и хочет указать ему на дверь.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В полуфиналах сыграют: Челси – Арсенал, Ньюкасл – Манчестер Сити
Жозе поговорил с журналистами после матча чемпионата Португалии