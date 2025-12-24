Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
24 декабря 2025, 08:33
Жирона отказалась от трансфера футболиста Динамо и сборной Украины

Переход Николая Шапаренко в чемпионат Испании не состоится из-за финансовых требований

Жирона отказалась от трансфера футболиста Динамо и сборной Украины
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Испанская «Жирона» была вынуждена отказаться от трансфера полузащитника киевского «Динамо» и сборной Украины Николая Шапаренко из-за финансовых требований представителя Украинской Премьер-лиги.

По информации источника, «бело-синие» требовали сумму за переход 27-летнего игрока, которую каталонский клуб не смог себе позволить.

«Сейчас для Шапаренко ищут разные варианты. «Жирона» отказалась от этого трансфера, поскольку не имеет тех денег, которые могли бы удовлетворить «Динамо».

Посмотрим, как сложится ситуация, но шантажировать киевский клуб Шапаренко не собирается», – сообщил источник.

В нынешнем сезоне украинский полузащитник провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал восемь результативных передач. Контракт Шапаренко истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет восемь миллионов евро.

