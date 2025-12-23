На сборы с Динамо поедут два футболиста, которым не доверял Шовковский

Вингеры Анхель Торрес и Самба Диалло получат шанс закрепиться в составе киевского «Динамо» во время учебно-тренировочных сборов. Об этом сообщил украинский журналист Игорь Цыганык.

Оба легионера не входили в планы бывшего главного тренера Александра Шовковского, но смогут рассчитывать на игровое время под руководством нынешнего наставника Игоря Костюка.

Диалло прошлый сезон провел в чемпионате Израиля, где на правах аренды защищал цвета ФК «Хапоэль» Иерусалим. 22-летний сенегалец провел 19 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Контракт вингера истекает в декабре 2026 года, а его трансферная стоимость составляет 300 тысяч евро.

Торрес перебрался в чемпионат Украины в мае 2025 года, но из-за травм и недоверия со стороны тренерского штаба выходил на поле всего дважды в сезоне 2025/26.

Колумбиец провел на поле один тайм против «Эпицентра» (4:1), и сыграл десять минут в матче Лиги конференций с боснийским «Зриньски» (6:0). Контракт легионера с «Динамо» истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 300 тысяч евро.