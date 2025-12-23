Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На сборы с Динамо поедут два футболиста, которым не доверял Шовковский
Украина. Премьер лига
23 декабря 2025, 21:45 |
657
0

На сборы с Динамо поедут два футболиста, которым не доверял Шовковский

Самба Диалло и Анхель Торрес получат шанс проявить себя под руководством Игоря Костюка

23 декабря 2025, 21:45 |
657
0
На сборы с Динамо поедут два футболиста, которым не доверял Шовковский
ФК Динамо Киев. Самба Диалло

Вингеры Анхель Торрес и Самба Диалло получат шанс закрепиться в составе киевского «Динамо» во время учебно-тренировочных сборов. Об этом сообщил украинский журналист Игорь Цыганык.

Оба легионера не входили в планы бывшего главного тренера Александра Шовковского, но смогут рассчитывать на игровое время под руководством нынешнего наставника Игоря Костюка.

Диалло прошлый сезон провел в чемпионате Израиля, где на правах аренды защищал цвета ФК «Хапоэль» Иерусалим. 22-летний сенегалец провел 19 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Контракт вингера истекает в декабре 2026 года, а его трансферная стоимость составляет 300 тысяч евро.

Торрес перебрался в чемпионат Украины в мае 2025 года, но из-за травм и недоверия со стороны тренерского штаба выходил на поле всего дважды в сезоне 2025/26.

Колумбиец провел на поле один тайм против «Эпицентра» (4:1), и сыграл десять минут в матче Лиги конференций с боснийским «Зриньски» (6:0). Контракт легионера с «Динамо» истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 300 тысяч евро.

По теме:
Динамо не захотело, чтобы в клуб возвращался украинский футболист
Бартулович рассказал, какие позиции в Металлисте 1925 требуют усиления
БАРТУЛОВИЧ: «Мы фактически начинали с нуля и проделали большую работу»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Самба Диалло Анхель Торрес Игорь Костюк Александр Шовковский учебно-тренировочные сборы
Николай Тытюк Источник: Игорь Цыганик
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вингер Шахтера интересен лиссабонскому Спортингу
Футбол | 23 декабря 2025, 19:09 0
Вингер Шахтера интересен лиссабонскому Спортингу
Вингер Шахтера интересен лиссабонскому Спортингу

Алиссон Сантана угодил «на карандаш» одному из грандов португальского футбола

Мирон МАРКЕВИЧ: «Они – говно. Поэтому я отказался»
Футбол | 22 декабря 2025, 23:29 0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Они – говно. Поэтому я отказался»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Они – говно. Поэтому я отказался»

Легендарный украинский тренер высказался в отношении легионеров Карпат

Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры
Футбол | 23.12.2025, 09:17
Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры
Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры
Такой опции нет. В Англии приняли категорическое решение по Зинченко
Футбол | 22.12.2025, 23:36
Такой опции нет. В Англии приняли категорическое решение по Зинченко
Такой опции нет. В Англии приняли категорическое решение по Зинченко
Трубин сыграл 99-й матч в карьере без пропущенных мячей
Футбол | 23.12.2025, 17:22
Трубин сыграл 99-й матч в карьере без пропущенных мячей
Трубин сыграл 99-й матч в карьере без пропущенных мячей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
23.12.2025, 08:49 3
Футбол
Украинский форвард забил и спас команду от поражения в испанской лиге
Украинский форвард забил и спас команду от поражения в испанской лиге
21.12.2025, 19:28
Футбол
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
23.12.2025, 08:20 51
Футбол
Усик выступил с неожиданным обращением к Тайсону Фьюри
Усик выступил с неожиданным обращением к Тайсону Фьюри
23.12.2025, 00:16
Бокс
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
23.12.2025, 07:00 16
Футбол
Джошуа зажег после поединка с Полом. Досталось Фьюри и Усику
Джошуа зажег после поединка с Полом. Досталось Фьюри и Усику
22.12.2025, 06:22
Бокс
Джошуа после жесткого нокаута показал свое истинное отношение к Украине
Джошуа после жесткого нокаута показал свое истинное отношение к Украине
22.12.2025, 03:44 1
Бокс
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
22.12.2025, 05:22 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем