Кто пострадал больше всего? Список клубов Италии, которым забивал Месси

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси за свою профессиональную карьеру поражал ворота четырех итальянских клубов, забив в общей сложности 14 голов.

Еще со времен выступлений за «Барселону» самым удобным соперником из Серии А для Месси был «Милан» – в 8 матчах против «россонери» он отличился 8 голами.

Следующим в списке идет туринский «Ювентус», с которым Лионель встретился на поле 9 раз и забил 3 мяча. «Роме» аргентинец забил дважды в 4 поединках, а «Наполи» — 1 раз в 2 матчах.

Также Месси в своей карьере играл против «Аталанты», «Интера» и «Удинезе», однако забить этим командам ему не удалось.

Статистика Месси против итальянских клубов

Just four teams in Italy have conceded a goal to Lionel Messi 😲 pic.twitter.com/nASnjrjrP0