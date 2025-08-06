Кто пострадал больше всего? Список клубов Италии, которым забивал Месси
В общей сложности аргентинец поразил ворота четырех команд Серии А
Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси за свою профессиональную карьеру поражал ворота четырех итальянских клубов, забив в общей сложности 14 голов.
Еще со времен выступлений за «Барселону» самым удобным соперником из Серии А для Месси был «Милан» – в 8 матчах против «россонери» он отличился 8 голами.
Следующим в списке идет туринский «Ювентус», с которым Лионель встретился на поле 9 раз и забил 3 мяча. «Роме» аргентинец забил дважды в 4 поединках, а «Наполи» — 1 раз в 2 матчах.
Также Месси в своей карьере играл против «Аталанты», «Интера» и «Удинезе», однако забить этим командам ему не удалось.
Статистика Месси против итальянских клубов
- 28 матчей
- 14 голов
- 6 ассистов
- 174 минуты на гол
- 122 минуты на результативное действие
Just four teams in Italy have conceded a goal to Lionel Messi 😲 pic.twitter.com/nASnjrjrP0— OneFootball (@OneFootball) August 2, 2025
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