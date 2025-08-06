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Италия
06 августа 2025, 17:10 | Обновлено 06 августа 2025, 17:19
123
0

Кто пострадал больше всего? Список клубов Италии, которым забивал Месси

В общей сложности аргентинец поразил ворота четырех команд Серии А

06 августа 2025, 17:10 | Обновлено 06 августа 2025, 17:19
123
0
Кто пострадал больше всего? Список клубов Италии, которым забивал Месси
Getty Images/Global Images Ukraine

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси за свою профессиональную карьеру поражал ворота четырех итальянских клубов, забив в общей сложности 14 голов.

Еще со времен выступлений за «Барселону» самым удобным соперником из Серии А для Месси был «Милан» – в 8 матчах против «россонери» он отличился 8 голами.

Следующим в списке идет туринский «Ювентус», с которым Лионель встретился на поле 9 раз и забил 3 мяча. «Роме» аргентинец забил дважды в 4 поединках, а «Наполи» — 1 раз в 2 матчах.

Также Месси в своей карьере играл против «Аталанты», «Интера» и «Удинезе», однако забить этим командам ему не удалось.

Статистика Месси против итальянских клубов

  • 28 матчей
  • 14 голов
  • 6 ассистов
  • 174 минуты на гол
  • 122 минуты на результативное действие
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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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