ГИК присоединился к эксклюзивному клубу европейского футбола

Финский «ГИК» из Хельсинки присоединился к одному из самых эксклюзивных клубов европейского футбола.

После поражения от «Рунавика» со счетом 0:4 в первом матче квалификационного раунда Лиги конференций, финский клуб одолел своего соперника в ответном матче со счетом 5:0.

«ГИК» нанес по воротам соперника 60 ударов и забил гол на 90+4 минуте, который перевел игру в овертайм.

В истории турниров УЕФА «ГИК» стал лишь шестой командой, которая преодолела разрыв в 4 гола после первого матча.

Список команд, которые преодолели разрыв в 4 мяча в турнирах УЕФА

В следующем раунде соперником финнов будет болгарская «Арда».

