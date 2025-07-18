ГИК присоединился к эксклюзивному клубу европейского футбола
Финский клуб преодолел разрыв в 4 мяча после первого матча Лиги конференций
Финский «ГИК» из Хельсинки присоединился к одному из самых эксклюзивных клубов европейского футбола.
После поражения от «Рунавика» со счетом 0:4 в первом матче квалификационного раунда Лиги конференций, финский клуб одолел своего соперника в ответном матче со счетом 5:0.
«ГИК» нанес по воротам соперника 60 ударов и забил гол на 90+4 минуте, который перевел игру в овертайм.
В истории турниров УЕФА «ГИК» стал лишь шестой командой, которая преодолела разрыв в 4 гола после первого матча.
Список команд, которые преодолели разрыв в 4 мяча в турнирах УЕФА
- Лейшоэш (Португалия): КВН 1961/62, против Шо-де-Фон (Швейцария) 5:0 – 2:6;
- Партизан (Югославия): КУ 1984/85, против КПР (Англия) 4:0 – 2:6;
- Реал (Испания): КУ 1985/86, против Боруссии М. (ФРГ) 4:0 – 1:5;
- Барселона (Испания): ЛЧ 2016/17, против ПСЖ (Франция) 6:1 -0:4;
- зенит (россия): ЛЕ 2018/19, против динамо (беларусь) 8:1 – 0:4;
- ГИК (Финляндия): ЛК 2025/26, против Рунавика (Фарерские острова) 5:0 – 0:4.
В следующем раунде соперником финнов будет болгарская «Арда».
🇫🇮HJK Helsinki have joined one of European football’s most exclusive clubs.— UEFA Obscura (@UEFAObscura) July 17, 2025
After losing 4–0 to NSÍ Runavík in the first leg, they pulled off a stunning 5–0 win today, recording 60 shots and scoring a 94th-minute goal to force extra time, before finishing the job to advance.… pic.twitter.com/45JSidNb3D
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