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Лига конференций
18 июля 2025, 00:43 | Обновлено 18 июля 2025, 00:44
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ГИК присоединился к эксклюзивному клубу европейского футбола

Финский клуб преодолел разрыв в 4 мяча после первого матча Лиги конференций

18 июля 2025, 00:43 | Обновлено 18 июля 2025, 00:44
110
0
ГИК присоединился к эксклюзивному клубу европейского футбола
Getty Images/Global Images Ukraine

Финский «ГИК» из Хельсинки присоединился к одному из самых эксклюзивных клубов европейского футбола.

После поражения от «Рунавика» со счетом 0:4 в первом матче квалификационного раунда Лиги конференций, финский клуб одолел своего соперника в ответном матче со счетом 5:0.

«ГИК» нанес по воротам соперника 60 ударов и забил гол на 90+4 минуте, который перевел игру в овертайм.

В истории турниров УЕФА «ГИК» стал лишь шестой командой, которая преодолела разрыв в 4 гола после первого матча.

Список команд, которые преодолели разрыв в 4 мяча в турнирах УЕФА

  • Лейшоэш (Португалия): КВН 1961/62, против Шо-де-Фон (Швейцария) 5:0 – 2:6;
  • Партизан (Югославия): КУ 1984/85, против КПР (Англия) 4:0 – 2:6;
  • Реал (Испания): КУ 1985/86, против Боруссии М. (ФРГ) 4:0 – 1:5;
  • Барселона (Испания): ЛЧ 2016/17, против ПСЖ (Франция) 6:1 -0:4;
  • зенит (россия): ЛЕ 2018/19, против динамо (беларусь) 8:1 – 0:4;
  • ГИК (Финляндия): ЛК 2025/26, против Рунавика (Фарерские острова) 5:0 – 0:4.

В следующем раунде соперником финнов будет болгарская «Арда».

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ХИК Хельсинки Лига конференций Рунавик статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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