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Англия
17 июля 2025, 19:31 |
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Сезон 25/26 станет для Салаха 9-м в АПЛ за Ливерпуль. Статистика египтянина

Прошлая кампания Мохамеда была лучшей по количеству результативных действий

17 июля 2025, 19:31 |
160
0
Сезон 25/26 станет для Салаха 9-м в АПЛ за Ливерпуль. Статистика египтянина
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Следующий сезон 2025/26 станет для нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салах девятым в Премьер-лиге в составе «мерсисайдцев».

За последние восемь кампаний египтянин дважды поднимал над головой кубок АПЛ и четыре раза становился лучшим бомбардиром чемпионата.

Лучшим личным сезоном в чемпионате Англии для Салаха в плане статистики стал прошлый розыгрыш – 2024/25, когда нападающий выполнил наибольшее количество результативных действий (47: 29 Г + 18 А), завоевал чемпионство и побил ряд рекордов.

Статистика Мохамеда Салаха в АПЛ за последние восемь сезонов

  • 2017/18: 42 (32 Г + 10 А)
  • 2018/19: 30 (22 Г + 8 А)
  • 2019/20: 29 (19 Г + 10 А)
  • 2020/21: 27 (22 Г + 5 А)
  • 2021/22: 35 (22 Г + 13 А)
  • 2022/23: 31 (19 Г + 12 А)
  • 2023/24: 28 (18 Г + 10 А)
  • 2024/25: 47 (29 Г + 18 А)

* Г – голы, А – ассисты

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Мохамед Салах Ливерпуль статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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