Сезон 25/26 станет для Салаха 9-м в АПЛ за Ливерпуль. Статистика египтянина

Следующий сезон 2025/26 станет для нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салах девятым в Премьер-лиге в составе «мерсисайдцев».

За последние восемь кампаний египтянин дважды поднимал над головой кубок АПЛ и четыре раза становился лучшим бомбардиром чемпионата.

Лучшим личным сезоном в чемпионате Англии для Салаха в плане статистики стал прошлый розыгрыш – 2024/25, когда нападающий выполнил наибольшее количество результативных действий (47: 29 Г + 18 А), завоевал чемпионство и побил ряд рекордов.

Статистика Мохамеда Салаха в АПЛ за последние восемь сезонов

* Г – голы, А – ассисты

2025/26 will be Mo Salah's ninth season in the Premier League:



2017/18: 32G, 10A

2018/19: 22G, 8A

2019/20: 19G, 10A

2020/21: 22G, 5A

2021/22: 22G, 13A

2022/23: 19G, 12A

2023/24: 18G, 10A

2024/25: 29G, 18A



