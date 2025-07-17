Сезон 25/26 станет для Салаха 9-м в АПЛ за Ливерпуль. Статистика египтянина
Прошлая кампания Мохамеда была лучшей по количеству результативных действий
Следующий сезон 2025/26 станет для нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салах девятым в Премьер-лиге в составе «мерсисайдцев».
За последние восемь кампаний египтянин дважды поднимал над головой кубок АПЛ и четыре раза становился лучшим бомбардиром чемпионата.
Лучшим личным сезоном в чемпионате Англии для Салаха в плане статистики стал прошлый розыгрыш – 2024/25, когда нападающий выполнил наибольшее количество результативных действий (47: 29 Г + 18 А), завоевал чемпионство и побил ряд рекордов.
Статистика Мохамеда Салаха в АПЛ за последние восемь сезонов
- 2017/18: 42 (32 Г + 10 А)
- 2018/19: 30 (22 Г + 8 А)
- 2019/20: 29 (19 Г + 10 А)
- 2020/21: 27 (22 Г + 5 А)
- 2021/22: 35 (22 Г + 13 А)
- 2022/23: 31 (19 Г + 12 А)
- 2023/24: 28 (18 Г + 10 А)
- 2024/25: 47 (29 Г + 18 А)
* Г – голы, А – ассисты
2025/26 will be Mo Salah's ninth season in the Premier League:— Football on TNT Sports (@footballontnt) July 16, 2025
2017/18: 32G, 10A
2018/19: 22G, 8A
2019/20: 19G, 10A
2020/21: 22G, 5A
2021/22: 22G, 13A
2022/23: 19G, 12A
2023/24: 18G, 10A
2024/25: 29G, 18A
How many goal contributions will he register next season? 👀 pic.twitter.com/bsPqqagrwn
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