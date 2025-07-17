Сезон 25/26 станет для Салаха 9-м в АПЛ за Ливерпуль. Статистика египтянина

Следующий сезон 2025/26 станет для нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салах девятым в Премьер-лиге в составе «мерсисайдцев».

За последние восемь кампаний египтянин дважды поднимал над головой кубок АПЛ и четыре раза становился лучшим бомбардиром чемпионата.

Лучшим личным сезоном в чемпионате Англии для Салаха в плане статистики стал прошлый розыгрыш – 2024/25, когда нападающий выполнил наибольшее количество результативных действий (47: 29 Г + 18 А), завоевал чемпионство и побил ряд рекордов.

Статистика Мохамеда Салаха в АПЛ за последние восемь сезонов

2017/18: 42 (32 Г + 10 А)

2018/19: 30 (22 Г + 8 А)

2019/20: 29 (19 Г + 10 А)

2020/21: 27 (22 Г + 5 А)

2021/22: 35 (22 Г + 13 А)

2022/23: 31 (19 Г + 12 А)

2023/24: 28 (18 Г + 10 А)

2024/25: 47 (29 Г + 18 А)

* Г – голы, А – ассисты