Женская сб. Испании установила несколько достижений в матче против Италии

В матче третьего тура женского чемпионата Европы сборная Испании победила сборную Италии со счетом 3:1.

Сборная Испании в этом матче установила целый ряд рекордов турнира.

На групповом этапе испанки забили 14 голов в ворота своих соперниц, что стало повторением рекорда чемпионатов Европы. В 2022 году сборная Англии забила также 14 голов на этой стадии турнира.

Сборная Испании на текущем Евро:

Одна из лидеров сборной Испании, Алексия Путельяс, отметилась на групповом этапе не только тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами, а также стала первой игроком с 2013 года (с момента начала получения подобных данных от Opta), которая нанесла 15+ ударов по воротам и создала 15+ голевых моментов.

Также Испания стала первой сборной с 2013 года, которая совершила 718 точных передач в одной игре с точностью 90.2% (также рекорд турнира).

В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Испании сыграет со сборной Швейцарии.

718 - Spain completed 718 passes tonight against Italy, the most by a team in a UEFA Women's EURO game Opta has on record since 2013, while their passing accuracy of 90.2% was also the best of any team in that time. Tiki-taka. pic.twitter.com/4T3nrYboBX