Слот покинет Ливерпуль в ближайшие дни. Ему нашли замену

Нидерландский специалист Арне Слот покинет пост тренера «Ливерпуля». Об этом сообщает Topskills Sports UK.

По информации источника, 47-летний специалист, разочаровавший руководство клуба, покинет английский гранд. Уже ведутся переговоры по тому, кто возглавит команду после Слота. В списке фигурирует Хаби Алонсо. Сам испанец также намерен стать коучем «красных».

«Ливерпуль» после 22 туров Английской Премьер-лиги располагается на четвертом месте турнирной таблицы, имея в своем активе 36 баллов.

Ранее «Ливерпуль» сыграл вничью с «Бернли» в матче АПЛ.