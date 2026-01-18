Слот покинет Ливерпуль в ближайшие дни. Ему нашли замену
Ротация может случиться на тренерском мостике чемпиона АПЛ
Нидерландский специалист Арне Слот покинет пост тренера «Ливерпуля». Об этом сообщает Topskills Sports UK.
По информации источника, 47-летний специалист, разочаровавший руководство клуба, покинет английский гранд. Уже ведутся переговоры по тому, кто возглавит команду после Слота. В списке фигурирует Хаби Алонсо. Сам испанец также намерен стать коучем «красных».
«Ливерпуль» после 22 туров Английской Премьер-лиги располагается на четвертом месте турнирной таблицы, имея в своем активе 36 баллов.
Ранее «Ливерпуль» сыграл вничью с «Бернли» в матче АПЛ.
