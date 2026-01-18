Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Слот покинет Ливерпуль в ближайшие дни. Ему нашли замену
Англия
18 января 2026, 16:06 | Обновлено 18 января 2026, 16:08
1401
2

Слот покинет Ливерпуль в ближайшие дни. Ему нашли замену

Ротация может случиться на тренерском мостике чемпиона АПЛ

18 января 2026, 16:06 | Обновлено 18 января 2026, 16:08
1401
2 Comments
Слот покинет Ливерпуль в ближайшие дни. Ему нашли замену
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Нидерландский специалист Арне Слот покинет пост тренера «Ливерпуля». Об этом сообщает Topskills Sports UK.

По информации источника, 47-летний специалист, разочаровавший руководство клуба, покинет английский гранд. Уже ведутся переговоры по тому, кто возглавит команду после Слота. В списке фигурирует Хаби Алонсо. Сам испанец также намерен стать коучем «красных».

«Ливерпуль» после 22 туров Английской Премьер-лиги располагается на четвертом месте турнирной таблицы, имея в своем активе 36 баллов.

Ранее «Ливерпуль» сыграл вничью с «Бернли» в матче АПЛ.

По теме:
Брайтон – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Бундеслиги уволил тренера после месяца без побед
Арне Слот Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Хаби Алонсо отставка назначение тренера
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный клуб совершит трансфер лидера Динамо, чтобы бороться за еврокубки
Футбол | 18 января 2026, 07:05 9
Известный клуб совершит трансфер лидера Динамо, чтобы бороться за еврокубки
Известный клуб совершит трансфер лидера Динамо, чтобы бороться за еврокубки

«Жирона» пытается подписать Шапаренко

Ванат взял на себя ответственность. В Каталонии заявили о Владиславе
Футбол | 18 января 2026, 09:12 22
Ванат взял на себя ответственность. В Каталонии заявили о Владиславе
Ванат взял на себя ответственность. В Каталонии заявили о Владиславе

Украинец оформил дубль в прошлом матче

День сенсаций на Hatsu Basho: четыре самых рейтинговых борца проиграли
Другие виды | 18.01.2026, 12:40
День сенсаций на Hatsu Basho: четыре самых рейтинговых борца проиграли
День сенсаций на Hatsu Basho: четыре самых рейтинговых борца проиграли
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона подписала полузащитника из Манчестер Сити
Футбол | 18.01.2026, 15:44
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона подписала полузащитника из Манчестер Сити
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона подписала полузащитника из Манчестер Сити
Дебют удался. Манчестер Юнайтед победил Манчестер Сити
Футбол | 17.01.2026, 16:26
Дебют удался. Манчестер Юнайтед победил Манчестер Сити
Дебют удался. Манчестер Юнайтед победил Манчестер Сити
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Алонсо таке собі призначення, судячи по тому як грав Реал під його керівництвом 
Ответить
0
Сергей Тимченко
Такой себе тренер..Что и требовалось доказать.В прошлом году выиграли АПЛ на опыте и классе игроков.В этом году Слотт начал чудить,продали Диаса,Нуньеса,конфликт с Салахом...и команда посыпалась.
Ответить
0
Популярные новости
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
17.01.2026, 00:03 58
Футбол
Известный украинский боксер уничтожил соперника за 29 секунд и взял титул
Известный украинский боксер уничтожил соперника за 29 секунд и взял титул
17.01.2026, 22:49 3
Бокс
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
17.01.2026, 09:42 1
Бокс
Костюк сенсационно вылетела с Australian Open, уступив Жакемо
Костюк сенсационно вылетела с Australian Open, уступив Жакемо
18.01.2026, 08:41 74
Теннис
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
17.01.2026, 12:42 4
Другие виды
Реал получил ответ от Зидана после предложения возглавить клуб
Реал получил ответ от Зидана после предложения возглавить клуб
17.01.2026, 07:02 3
Футбол
В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола
В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола
16.01.2026, 16:15 6
Футбол
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
17.01.2026, 04:45 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем