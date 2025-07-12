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Чемпионат Европы
12 июля 2025, 00:50 | Обновлено 12 июля 2025, 00:59
76
0

Женский ЧЕ-2025. Матч грандов: определены две полуфинальных пары

Италия проиграла Испании, но пробилась в четвертьфинал Евро-2025

12 июля 2025, 00:50 | Обновлено 12 июля 2025, 00:59
76
0
Женский ЧЕ-2025. Матч грандов: определены две полуфинальных пары
Getty Images/Global Images Ukraine

В Швейцарии продолжается чемпионат Европы 2025 по футболу среди женщин.

Женская сборная Италии стала вторым четвертьфиналистом группы B, хотя и уступили действующим чемпионкам мира – сборной Испании (1:3).

В другом поединке Португалия уступила Бельгии (1:2), обе команды выбыли из турнира.

Итоги группы B: Испания (9 очков), Италия (4), Бельгия (3), Португалия (1).

В четвертьфинале Италия 16 июля встретится со сборной Норвегии, а Испания сыграет 18 июля со сборной Швейцарии, хозяевами турнира.

Чемпионат Европы 2025 по футболу среди женщин

Пары 1/4 финала

  • 16 июля. Норвегия – Италия (Женева)
  • 18 июля. Испания – Швейцария (Берн)

Сетка плей-офф

3-й тур, 11 июля 2025

Италия – Испания – 1:3

Голы: Оливьеро, 10 – дель Кастильо, 14, Гихарро, 49, Эстер, 90+1

Португалия – Бельгия – 1:2

Голы: Энкарнасао, 87 – Вулларт, 3, Кайман, 90+6

Турнирная таблица

Фотогалерея

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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