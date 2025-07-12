Женский ЧЕ-2025. Матч грандов: определены две полуфинальных пары
Италия проиграла Испании, но пробилась в четвертьфинал Евро-2025
В Швейцарии продолжается чемпионат Европы 2025 по футболу среди женщин.
Женская сборная Италии стала вторым четвертьфиналистом группы B, хотя и уступили действующим чемпионкам мира – сборной Испании (1:3).
В другом поединке Португалия уступила Бельгии (1:2), обе команды выбыли из турнира.
Итоги группы B: Испания (9 очков), Италия (4), Бельгия (3), Португалия (1).
В четвертьфинале Италия 16 июля встретится со сборной Норвегии, а Испания сыграет 18 июля со сборной Швейцарии, хозяевами турнира.
Чемпионат Европы 2025 по футболу среди женщин
Пары 1/4 финала
- 16 июля. Норвегия – Италия (Женева)
- 18 июля. Испания – Швейцария (Берн)
Сетка плей-офф
3-й тур, 11 июля 2025
Италия – Испания – 1:3
Голы: Оливьеро, 10 – дель Кастильо, 14, Гихарро, 49, Эстер, 90+1
Португалия – Бельгия – 1:2
Голы: Энкарнасао, 87 – Вулларт, 3, Кайман, 90+6
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