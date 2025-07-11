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Чемпионат Европы
11 июля 2025, 00:59 | Обновлено 11 июля 2025, 01:14
54
0

Женский ЧЕ-2025. Определена пятая команда, попавшая в четвертьфинал

Швейцария на правах хозяйки празднует выход в плей-офф чемпионата Европы

11 июля 2025, 00:59 | Обновлено 11 июля 2025, 01:14
54
0
Женский ЧЕ-2025. Определена пятая команда, попавшая в четвертьфинал
Getty Images/Global Images Ukraine

В Швейцарии продолжается чемпионат Европы по футболу среди женщин.

Завершился 3-й тур в группе A, и определен 5-й четвертьфиналист из 8.

Норвегия переиграла аутсайдера – Исландию (4:3) и выиграла группу с 9 очками из 9.

Вторым четвертьфиналистом от этой группы стала Швейцария, забив на 90+2 минуте и вырвав вничью (1:1) в матче с Финляндией (по 4 очка).

Ранее в 1/4 финала вышли Испания, Швеция и Германия.

Чемпионат Европы 2025 по футболу среди женщин

Группа A. 3-й тур. 10 июля

Норвегия – Исландия – 4:3

Голы: Гаупсет, 15, 26, Леонхардсен-Монум, 49, 76 – Йонсдоттир, 6, Эйриксдоттир, 84, Виггосдоттир, 90+5 (пен)

Финляндия – Швейцария – 1:1

Голы: Куйкка, 79 (пен) – Джемайли, 90+2

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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