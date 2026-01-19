Для сборной Украины нашли забивного форварда, который играет в Премьер-лиге

Автор первого гола в истории сборной Украины, бывший игрок «сине-желтых» Иван Гецко оценил ситуацию с форвардами в национальной команде и выделил представителя луганской «Зари» Филиппа Будковского.

– Довбик получил травму и рискует пропустить матчи сборной Украины в стыках отбора на ЧМ-2026. На кого из нападающих УПЛ Реброву следует обратить внимание: Краснопир, Будковский, Гайдучик, Филиппов, Климчук?

– Я бы предпочел Будковского. Он сильный нападающий с мощным ударом и неплохо играет головой, не боится борьбы. На сегодняшний день из украинских нападающих в Премьер-лиге он больше всего заслужил на вызов в сборную.

Насколько я знаю, у Филиппа непростой характер, но на то он и звезда, у него должны быть амбиции. Поверьте мне, сложные характеры были почти у каждого нападающего: того же Реброва, Шевченко и у меня. Я в свое время тоже много ссорился с тренерами, – рассказал Гецко.

В нынешнем сезоне Будковский провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Семь мячей 33-летний нападающий записал на свой счет в чемпионате – он делит первое место в рейтинге лучших бомбардиров.