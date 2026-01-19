Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Для сборной Украины нашли забивного форварда, который играет в Премьер-лиге
Украина. Премьер лига
19 января 2026, 23:23 |
891
0

Для сборной Украины нашли забивного форварда, который играет в Премьер-лиге

Иван Гецко считает, что Филипп Будковский заслужил на вызов в национальную команду

19 января 2026, 23:23 |
891
0
Для сборной Украины нашли забивного форварда, который играет в Премьер-лиге
ФК Заря Луганск. Филипп Будковский

Автор первого гола в истории сборной Украины, бывший игрок «сине-желтых» Иван Гецко оценил ситуацию с форвардами в национальной команде и выделил представителя луганской «Зари» Филиппа Будковского.

– Довбик получил травму и рискует пропустить матчи сборной Украины в стыках отбора на ЧМ-2026. На кого из нападающих УПЛ Реброву следует обратить внимание: Краснопир, Будковский, Гайдучик, Филиппов, Климчук?

– Я бы предпочел Будковского. Он сильный нападающий с мощным ударом и неплохо играет головой, не боится борьбы. На сегодняшний день из украинских нападающих в Премьер-лиге он больше всего заслужил на вызов в сборную.

Насколько я знаю, у Филиппа непростой характер, но на то он и звезда, у него должны быть амбиции. Поверьте мне, сложные характеры были почти у каждого нападающего: того же Реброва, Шевченко и у меня. Я в свое время тоже много ссорился с тренерами, – рассказал Гецко.

В нынешнем сезоне Будковский провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Семь мячей 33-летний нападающий записал на свой счет в чемпионате – он делит первое место в рейтинге лучших бомбардиров.

По теме:
Экс-игрок Зари: «Ван Леувен? Найти с ним контакт было не очень просто»
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
Известно, где продолжит карьеру Буртник после неудачной аренды в Динамо
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря Луганск Филипп Будковский Иван Гецко сборная Украины по футболу Сергей Ребров
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дубль Паса и незабитый пенальти. Комо разгромил Лацио на Стадио Олимпико
Футбол | 19 января 2026, 23:44 0
Дубль Паса и незабитый пенальти. Комо разгромил Лацио на Стадио Олимпико
Дубль Паса и незабитый пенальти. Комо разгромил Лацио на Стадио Олимпико

Команда Фабрегаса не заметила соперника

17 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
Олимпийские игры | 19 января 2026, 19:38 12
17 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?
17 дней до старта Олимпиады. Чего ждать от Украины?

Sport.ua проанализировал перспективы всех наших олимпийцев

Как выглядит таблица Ла Лиги после победы Реала и поражения Барселоны
Футбол | 19.01.2026, 06:25
Как выглядит таблица Ла Лиги после победы Реала и поражения Барселоны
Как выглядит таблица Ла Лиги после победы Реала и поражения Барселоны
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Футбол | 19.01.2026, 08:59
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Приговор для украинца. Жирона подписала капитана Барселоны
Футбол | 19.01.2026, 18:49
Приговор для украинца. Жирона подписала капитана Барселоны
Приговор для украинца. Жирона подписала капитана Барселоны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
18.01.2026, 08:46 8
Футбол
Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом
Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом
18.01.2026, 16:46 20
Футбол
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
19.01.2026, 10:00 3
Бокс
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
18.01.2026, 09:41 2
Футбол
Костюк сенсационно вылетела с Australian Open, уступив Жакемо
Костюк сенсационно вылетела с Australian Open, уступив Жакемо
18.01.2026, 08:41 83
Теннис
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
18.01.2026, 23:57 23
Футбол
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
19.01.2026, 06:44 73
Футбол
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
19.01.2026, 00:09 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем