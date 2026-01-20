Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
20 января 2026, 07:26 |
Уничтожение оккупантов продолжается. ВСУ обновили данные потерь армии рф

Украинская армия продолжает защищать страну

Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил статистику потерь российских оккупантов.

Согласно имеющимся данным, за последние сутки 19 января украинские защитники уничтожили, в частности, около 1 130 оккупантов, 6 танков, 6 боевых бронированных машин, 60 артиллерийских систем и 925 БПЛА.

Предлагаем вашему вниманию подсчет общих боевых потерь россии с 24.02.2022 по 20.01.2026.

  • личного состава – около 1 228 570 (+1 130)
  • танков – 11 579 (+6) ед.
  • боевых бронированных машин – 23 928 (+6) ед.
  • артиллерийских систем – 36 393 (+60) ед.
  • РСЗО – 1 618 (+1) ед.
  • средств ПВО – 1 279 (+1) ед.
  • самолетов – 434 (+0) ед.
  • вертолеты – 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 111 140 (+925) ед.
  • крылатые ракеты – 4163 (+0) ед.
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед.
  • подлодок – 2 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 75067 (+191) ед.
  • специальной техники – 4048 (+3) ед.

Вооруженные силы Украины российско-украинская война потери в войне
