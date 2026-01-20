Уничтожение оккупантов продолжается. ВСУ обновили данные потерь армии рф

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил статистику потерь российских оккупантов.

Согласно имеющимся данным, за последние сутки 19 января украинские защитники уничтожили, в частности, около 1 130 оккупантов, 6 танков, 6 боевых бронированных машин, 60 артиллерийских систем и 925 БПЛА.

Предлагаем вашему вниманию подсчет общих боевых потерь россии с 24.02.2022 по 20.01.2026.