Украина. Премьер лига
20 января 2026, 07:22 |
Игорь Костюк отказался от игрока Динамо, у которого родилась дочь

Наставник киевлян не видит Бленуце в клубе

ФК Динамо. Владислав Бленуце

Александр Костюк не рассчитывает на нападающего Владислава Бленуце во второй части сезона «Динамо».

Главный тренер планирует делать ставку на молодых игроков из команды U-19, а основным форвардом станет Пономаренко. Роль резервного нападающего отводится Геричу из-за нестабильной игры Герреро. Бленуце, по словам источника, больше не рассматривается как перспективная опция для первой команды и, вероятно, покинет клуб в ближайшее время.

В киевском клубе Бленуце проигрывает конкуренцию и в восьми из последних десяти матчей не получил ни одной минуты. В сезоне он сыграл 10 поединков и забил один гол.

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Владислав Бленуце Игорь Костюк
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
