Повлияет ли на трансфер? Динамо рассказало новость о форварде

Динамо Киев на официальном сайте сообщило о том, что в семье форварда Владислава Бленуце родился ребенок – жена Оливия родила дочь.

Самому игроку 12 января исполнилось 24 года.

Стоит сказать, что нападающий находится в непростой ситуации. После осеннего трансфера в киевскую команду Бленуце сперва подвергли критике за его пророссийские посты в соцсетях, а затем он сам никак не проявил себя на поле – 1 гол за 10 матчей.

По информации СМИ, Динамо рассматривает возможность попрощаться с Бленуце.