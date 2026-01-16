Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Повлияет ли на трансфер? Динамо рассказало новость о форварде
Украина. Премьер лига
16 января 2026, 16:59 | Обновлено 16 января 2026, 17:30
В семье Бленуце родился ребенок

ФК Динамо Киев. Владислав Бленуце

Динамо Киев на официальном сайте сообщило о том, что в семье форварда Владислава Бленуце родился ребенок – жена Оливия родила дочь.

Самому игроку 12 января исполнилось 24 года.

Стоит сказать, что нападающий находится в непростой ситуации. После осеннего трансфера в киевскую команду Бленуце сперва подвергли критике за его пророссийские посты в соцсетях, а затем он сам никак не проявил себя на поле – 1 гол за 10 матчей.

По информации СМИ, Динамо рассматривает возможность попрощаться с Бленуце.

Динамо Киев Владислав Бленуце Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
