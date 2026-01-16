Украина. Премьер лига16 января 2026, 16:59 | Обновлено 16 января 2026, 17:30
Повлияет ли на трансфер? Динамо рассказало новость о форварде
В семье Бленуце родился ребенок
Динамо Киев на официальном сайте сообщило о том, что в семье форварда Владислава Бленуце родился ребенок – жена Оливия родила дочь.
Самому игроку 12 января исполнилось 24 года.
Стоит сказать, что нападающий находится в непростой ситуации. После осеннего трансфера в киевскую команду Бленуце сперва подвергли критике за его пророссийские посты в соцсетях, а затем он сам никак не проявил себя на поле – 1 гол за 10 матчей.
По информации СМИ, Динамо рассматривает возможность попрощаться с Бленуце.
