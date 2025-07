ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист подписал новый контракт с клубом АПЛ

20-летний украинский вингер Тимур Тутеров подписал новый контракт с английским «Сандерлендом», который в сезоне 2025/26 будет выступать в Английской Премьер-лиге.

Клуб «черных котов» официально объявил о новых контрактах для трех игроков молодежной команды U-21, среди которых и Тимур. Новый договор с украинцем рассчитан на два года.

Тутеров перешел в «Сандерленд» в апреле 2023 года из академии «Колоса» Ковалевка в статусе свободного агента. Он быстро адаптировался в системе клуба, закрепился в составе команды U-21 и стал одним из лидеров.

В сезоне 2024/25 Тимур провел 25 матчей, в которых отметился 7 голами и 3 результативными передачами. Также он сыграл 10 матчей и забил 2 мяча за юношескую сборную Украины U-19.

«Сандерленд» в прошлом сезоне выиграл плей-офф Чемпионшипа и вернулся в Премьер-лигу. Украинский футболист имеет шанс дебютировать за первую команду в новом сезоне АПЛ.

ФОТО. Тимур Тутеров продлил контракт с английским клубом Сандерленд

👊 Ben Middlemas

🎯 Timur Tutierov

🌟 Ethan Moore



Our Under-21 trio have all signed new deals on Wearside! ✍️