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Англия
09 июля 2025, 22:03 | Обновлено 09 июля 2025, 22:50
2292
2

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист подписал новый контракт с клубом АПЛ

Тимур Тутеров остается в английском клубе Сандерленд

09 июля 2025, 22:03 | Обновлено 09 июля 2025, 22:50
2292
2
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист подписал новый контракт с клубом АПЛ
ФК Сандерленд. Тимур Тутеров

20-летний украинский вингер Тимур Тутеров подписал новый контракт с английским «Сандерлендом», который в сезоне 2025/26 будет выступать в Английской Премьер-лиге.

Клуб «черных котов» официально объявил о новых контрактах для трех игроков молодежной команды U-21, среди которых и Тимур. Новый договор с украинцем рассчитан на два года.

Тутеров перешел в «Сандерленд» в апреле 2023 года из академии «Колоса» Ковалевка в статусе свободного агента. Он быстро адаптировался в системе клуба, закрепился в составе команды U-21 и стал одним из лидеров.

В сезоне 2024/25 Тимур провел 25 матчей, в которых отметился 7 голами и 3 результативными передачами. Также он сыграл 10 матчей и забил 2 мяча за юношескую сборную Украины U-19.

«Сандерленд» в прошлом сезоне выиграл плей-офф Чемпионшипа и вернулся в Премьер-лигу. Украинский футболист имеет шанс дебютировать за первую команду в новом сезоне АПЛ.

ФОТО. Тимур Тутеров продлил контракт с английским клубом Сандерленд

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Тимур Тутеров Сандерленд продление контракта чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига выбор редакции
Николай Степанов Источник: ФК Сандерленд
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tato88
Харош! Успіхів!
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😸
Красава👏👏👍
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