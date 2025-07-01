Украинец подпишет двухлетний контракт с клубом Английской Премьер-лиги

Вингер английского «Сандерленда» и сборной Украины U-19 Тимур Тутеров подпишет новый двухлетний контракт с клубом Премьер-лиги.

По информации источника, стороны договорились о продлении сотрудничества и в ближайшее время новичок элитного дивизиона официально объявит о новом соглашении с 20-летним украинцем. Тутеров получит шанс дебютировать за первую команду – ранее левый вингер выступал за «Сандерленд» U-21.

Украинский футболист перебрался в чемпионат Англии из академии «Колоса» (Ковалевка) в апреле 2023 года. Тимур присоединился к «Сандерленду» на правах свободного агента и сумел завоевать место в стартовом составе.

В сезоне 2024/25 Тутеров провел 25 матчей в чемпионате, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи. Также на счету 20-летнего игрока десять поединков за сборную Украины U-19 и два забитых мяча.

«Сандерленд» по итогам прошлой кампании сумел пробиться в плей-офф и завоевать путевку в элитный дивизион. Ожидается, что Тутеров сможет сыграть в Премьер-лиге уже после продления контракта.