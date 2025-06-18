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Англия
18 июня 2025, 18:25 | Обновлено 18 июня 2025, 18:29
228
0

Сразу топ-матчи. Известен календарь нового сезона АПЛ

В первом туре встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал»

18 июня 2025, 18:25 | Обновлено 18 июня 2025, 18:29
228
0
Сразу топ-матчи. Известен календарь нового сезона АПЛ
premierleague.com

Английская Премьер-лига обнародовала календарь матчей на сезон 2025/26.

Клуб украинца Ильи Забарного - «Борнмут» - сразу же встретится с чемпионами - «Ливерпулем».

«Брентфорд» с Егором Ярмолюком сыграет с «Ноттингем Форест».

«Челси» с Михаилом Мудриком, который до сих пор ожидает вердикта в допинг-скандале, встретится с «Кристал Пэлас».

«Эвертон» с Виталием Миколенко будет гостить у новичка АПЛ - «Лидс Юнайтед».

А Александра Зинченко, который пока является игроком «Арсенала», ждет матч с «Манчестер Юнайтед».

КАЛЕНДАРЬ ПОЛНОСТЬЮ

АПЛ. Тур 1
15.08.2025: Ливерпуль – Борнмут
16.08.2025: Астон Вилла – Ньюкасл Юнайтед
16.08.2025: Брайтон – Фулхэм
16.08.2025: Ноттингем Форест – Брентфорд
16.08.2025: Сандерленд – Вест Хэм
16.08.2025: Тоттенхэм – Бернли
16.08.2025: Вулверхэмптон – Манчестер Сити
17.08.2025: Челси – Кристал Пэлас
17.08.2025: Манчестер Юнайтед – Арсенал
18.08.2025: Лидс Юнайтед – Эвертон

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Александр Сильченко Источник: Premier League
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