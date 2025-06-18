Сразу топ-матчи. Известен календарь нового сезона АПЛ

Английская Премьер-лига обнародовала календарь матчей на сезон 2025/26.

Клуб украинца Ильи Забарного - «Борнмут» - сразу же встретится с чемпионами - «Ливерпулем».

«Брентфорд» с Егором Ярмолюком сыграет с «Ноттингем Форест».

«Челси» с Михаилом Мудриком, который до сих пор ожидает вердикта в допинг-скандале, встретится с «Кристал Пэлас».

«Эвертон» с Виталием Миколенко будет гостить у новичка АПЛ - «Лидс Юнайтед».

А Александра Зинченко, который пока является игроком «Арсенала», ждет матч с «Манчестер Юнайтед».

КАЛЕНДАРЬ ПОЛНОСТЬЮ

АПЛ. Тур 1

15.08.2025: Ливерпуль – Борнмут

16.08.2025: Астон Вилла – Ньюкасл Юнайтед

16.08.2025: Брайтон – Фулхэм

16.08.2025: Ноттингем Форест – Брентфорд

16.08.2025: Сандерленд – Вест Хэм

16.08.2025: Тоттенхэм – Бернли

16.08.2025: Вулверхэмптон – Манчестер Сити

17.08.2025: Челси – Кристал Пэлас

17.08.2025: Манчестер Юнайтед – Арсенал

18.08.2025: Лидс Юнайтед – Эвертон