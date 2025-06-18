Сразу топ-матчи. Известен календарь нового сезона АПЛ
В первом туре встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал»
Английская Премьер-лига обнародовала календарь матчей на сезон 2025/26.
Клуб украинца Ильи Забарного - «Борнмут» - сразу же встретится с чемпионами - «Ливерпулем».
«Брентфорд» с Егором Ярмолюком сыграет с «Ноттингем Форест».
«Челси» с Михаилом Мудриком, который до сих пор ожидает вердикта в допинг-скандале, встретится с «Кристал Пэлас».
«Эвертон» с Виталием Миколенко будет гостить у новичка АПЛ - «Лидс Юнайтед».
А Александра Зинченко, который пока является игроком «Арсенала», ждет матч с «Манчестер Юнайтед».
АПЛ. Тур 1
15.08.2025: Ливерпуль – Борнмут
16.08.2025: Астон Вилла – Ньюкасл Юнайтед
16.08.2025: Брайтон – Фулхэм
16.08.2025: Ноттингем Форест – Брентфорд
16.08.2025: Сандерленд – Вест Хэм
16.08.2025: Тоттенхэм – Бернли
16.08.2025: Вулверхэмптон – Манчестер Сити
17.08.2025: Челси – Кристал Пэлас
17.08.2025: Манчестер Юнайтед – Арсенал
18.08.2025: Лидс Юнайтед – Эвертон
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