ВИДЕО. Куртуа оформил безумный сейв на 90+9-й и спас Реал от позора на КЧМ
Тибо отбил удар Марселя Забитцера в матче 1/4 финала и арбитр дал финальный свисток
5 июля прошел матч 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид и Боруссия Дортмунд.
Коллективы сыграли на стадионе Мидоулэндс в городе Ист-Рутерфорд. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу сливочных.
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На 90+9-й минуте голкипер королевского клуба Тибо Куртуа оформил безумный сейв после удара Марселя Забитцера, потянув удар в угол ворот. Сразу же после этого момента рефери дал финальный свисток.
Куртуа спас Реал, ведь если бы Забитцер забил, то Боруссия Дортмунд перевела бы игру в овертаймы. А ведь Реал уверенно побеждал 2:0 до 90+3-й и 3:1 на 90+4-й...
ВИДЕО. Куртуа оформил безумный сейв на 90+9-й и спас Реал от позора на КЧМ
😱 Dortmund were inches away from equalizing at the death...— DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025
What a stop by Courtois.
Press replay 50,000 times!!!!! pic.twitter.com/ADqGRGUcnu
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