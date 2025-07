5 июля прошел матч 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид и Боруссия Дортмунд.

Коллективы сыграли на стадионе Мидоулэндс в городе Ист-Рутерфорд. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу сливочных.

На 90+9-й минуте голкипер королевского клуба Тибо Куртуа оформил безумный сейв после удара Марселя Забитцера, потянув удар в угол ворот. Сразу же после этого момента рефери дал финальный свисток.

Куртуа спас Реал, ведь если бы Забитцер забил, то Боруссия Дортмунд перевела бы игру в овертаймы. А ведь Реал уверенно побеждал 2:0 до 90+3-й и 3:1 на 90+4-й...

ВИДЕО. Куртуа оформил безумный сейв на 90+9-й и спас Реал от позора на КЧМ

😱 Dortmund were inches away from equalizing at the death...



What a stop by Courtois.



Press replay 50,000 times!!!!! pic.twitter.com/ADqGRGUcnu