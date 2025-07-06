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Клубный чемпионат мира
06 июля 2025, 02:08 |
345
0

ВИДЕО. Куртуа оформил безумный сейв на 90+9-й и спас Реал от позора на КЧМ

Тибо отбил удар Марселя Забитцера в матче 1/4 финала и арбитр дал финальный свисток

06 июля 2025, 02:08 |
345
0
ВИДЕО. Куртуа оформил безумный сейв на 90+9-й и спас Реал от позора на КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

5 июля прошел матч 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид и Боруссия Дортмунд.

Коллективы сыграли на стадионе Мидоулэндс в городе Ист-Рутерфорд. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу сливочных.

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На 90+9-й минуте голкипер королевского клуба Тибо Куртуа оформил безумный сейв после удара Марселя Забитцера, потянув удар в угол ворот. Сразу же после этого момента рефери дал финальный свисток.

Куртуа спас Реал, ведь если бы Забитцер забил, то Боруссия Дортмунд перевела бы игру в овертаймы. А ведь Реал уверенно побеждал 2:0 до 90+3-й и 3:1 на 90+4-й...

ВИДЕО. Куртуа оформил безумный сейв на 90+9-й и спас Реал от позора на КЧМ

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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